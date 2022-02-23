نورد ستريم كداعم ثقافي؟

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تأسست فيلهارموني بحر البلطيق لربط دول البلطيق موسيقياً. والداعم لها شركة خط أنابيب نورد ستريم 2. فماذا سيحل بالشراكة الثقافية بعد الحرب في أوكرانيا؟
على خلفية النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر. ومعلومات عن قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وجهت وسائل إعلام ألمانية انتقادات للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل بسبب ما وصف بأنه سياسة تقارب مع الأنظمة الاستبدادية ومنها روسيا والصين، بيد أن خبراء علقوا بأن ذلك كان نهج الحزب الاشتراكي الديمقراطي وغيرهارد شرودر.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
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