 نورد ستريم كداعم ثقافي؟ | واحة الثقافة | DW | 19.03.2022

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واحة الثقافة

نورد ستريم كداعم ثقافي؟

تأسست فيلهارموني بحر البلطيق لربط دول البلطيق موسيقياً. والداعم لها شركة خط أنابيب نورد ستريم 2. فماذا سيحل بالشراكة الثقافية بعد الحرب في أوكرانيا؟

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