نورد ستريم كداعم ثقافي؟

حرب أوكرانيا.. هل تتسبب في أزمة خبز تقود إلى "ربيع عربي" جديد؟

تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.