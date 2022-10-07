نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من أوكرانيا وروسيا

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، اليوم الجمعة (السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022)، في أوسلو، عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين، تقديرًا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية"، وأضافت: "لقد روجوا على مدار سنوات طويلة للحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".
وساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليًا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميموريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك العصر. وتم حل المنظمة أوائل العام الجاري جراء الضغوط التي مارستها روسيا على الجماعات المعارضة لغزو أوكرانيا.
م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة
الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديراً لجهودهما في العمل الاستقصائي. أسست ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده. أما موراتوف، فقد شغل عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة في روسيا.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"
رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي
الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تكريماً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية
الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس
الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم
ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"
منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.
-
الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية
نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء
إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)