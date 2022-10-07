 نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من أوكرانيا وروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.10.2022

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نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من أوكرانيا وروسيا

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 لكل من الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني، لجهودهم في توثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي (أرشيف)

الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي تقاسم جائزة نوبل للسلام 2022 مع منظمتين من أوكرانيا وروسيا (أرشيف)

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، اليوم الجمعة (السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022)، في أوسلو، عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين، تقديرًا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.    

مختارات

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية"، وأضافت: "لقد روجوا على مدار سنوات طويلة للحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليًا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميموريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك العصر. وتم حل المنظمة أوائل العام الجاري جراء الضغوط التي مارستها روسيا على الجماعات المعارضة لغزو أوكرانيا.

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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