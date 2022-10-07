نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من أوكرانيا وروسيا

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، اليوم الجمعة (السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022)، في أوسلو، عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين، تقديرًا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.



وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن للصحافيين إن الفائزين "أنجزوا جهوداً مذهلة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة. لقد أثبتوا معاً أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية"، وأضافت: "لقد روجوا على مدار سنوات طويلة للحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".



وساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليًا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميموريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك العصر. وتم حل المنظمة أوائل العام الجاري جراء الضغوط التي مارستها روسيا على الجماعات المعارضة لغزو أوكرانيا.



م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)