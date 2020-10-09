 نوبل للسلام.. دور برنامج الغذاء العالمي في مكافحة الجوع | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

نوبل للسلام.. دور برنامج الغذاء العالمي في مكافحة الجوع

سلط منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الغذاء العالمي، الضوء على البرنامج التابع للأمم المتحدة ودوره الرئيسي في مكافحة الجوع حول العالم، كما في السودان وسوريا واليمن، فما هي الأنشطة التي بموجبها أستحق جائزة مرموقة كنوبل؟

برنامج الغذاء قجم المساعدات الغذائية في 88 دولة حول العالم ومن ضمنها جنوب السودان (أرشيف)

برنامج الغذاء العالمي هو المؤسسة الخيرية الرئيسية في مكافحة الفقر حول العالم، وقدمت في عام 2019 العون الغذائي إلى 97 مليون إنسان

فازبرنامجالأغذية العالميالتابعللأممالمتحدةاليومالجمعة (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر)بجائزةنوبلللسلام لعام 2020 لجهودهفيمكافحةالجوعفيالعالم. وتبلغقيمةالجائزةعشرةملايين كرونةسويدية (1.1 مليون دولار) ستسلم فيأوسلوفيالعاشرمن كانونالأول/ديسمبر.

وقالتلجنةنوبلفيأسبابمنحالجائزة "أسهمتجائحةفيروس كورونافيقفزةقويةفيعددضحاياالجوعفيالعالم... هناكتقديرفيبرنامجالأغذيةالعالمييفيدبأنه سيكون هناك 265 مليوناًيتضورونجوعاً فيغضونعام".

ويقولالبرنامجإنهيتعاملحالياً معست حالات طوارئ غذائية إلى جانب جائحة كورونا . وتقعهذهالحالاتفيجمهوريةالكونغوالديمقراطيةوشمالشرقنيجيرياومنطقة الساحلفيأفريقياوجنوبالسودانوسورياواليمن.

وفي مسببات المنح أعلنت لجنة نوبل أن المنظمة تمكنت من الوصل لمناطق صعبة كما في سوريا واليمن. ويعملبرنامجالأغذيةالعالميعلىتوفيرالطعاملنحو 13 مليونيمنيكلشهر،ضمنعمليةضخمةهيالأكبرفيالعالم. ومنبينهؤلاء1.1 مليونامرأةوطفلدونسنالخامسة. ويعاني أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي،منهممايقربمن 10 ملايينيعانونمنانعدامالأمنالغذائيالحاد،وفقاً لبرنامجالأغذيةالعالمي.

فيعام 1989،نفذالبرنامجماوصفهبأنهأكبرعمليةإنزالجويلإمدادات إنسانيةفيالتاريخ. إذقامت 20 طائرةشحنبثلاثطلعاتجويةيومياً لنقل 1.5 مليون طنمنالموادالغذائيةكجزءمنعمليةشريانالحياةللسودان،والتيتعاونتفيها وكالاتالأممالمتحدةومنظماتغيرحكوميةللتخفيفمنحدةالمجاعةالتيسببتهاالحرب الأهلية.

وكانتأولىعمليات البرنامجللإغاثةمنالكوارثهيالمساعدة بعدالزلزالالذيضربإيرانفيعام 1962.

الجائزة دعوة للمجتمع الدولي

يمول البرنامج برامجه وأنشطته من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنح الأمم المتحدة نفسها وبعض التبرعات من الأفراد. أكبر المتبرعين هي الولايات المتحدة، وفي المرتبة الثانية تأتي ألمانيا، بينما تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة.

تلقى البرنامج في عام 2019 تبرعات بقيمة 8 مليار دولار. وقالترئيسةلجنةنوبلالنرويجيةبيريتريس-أندرسنإنمنحجائزةنوبلللسلاملبرنامجالأغذيةالعالمييمثل "دعوةللمجتمعالدوليلعدمخفضالتمويل" للبرنامجالأممي. وأضافتفيتصريحاتبمعهدنوبلفيالعاصمةالنرويجيةأوسلو: "هذاالتزام علىجميعدولالعالملنضمنعدممعاناةالناسمنالجوع".  

ويقولالبرنامجإنهيدير 5600 شاحنةو30سفينةومايقربمن 100 طائرةيومياً تقدمالطعاموغيرهمنالمساعدات.

الهيكلية الإدارية
عادة ما يرأس المنظمة شخصية أمريكية، ويشغل المنصب منذ عام 2017 ديفيد بيسلي. وبعد إعلان فوز المنظمة أعرب بيسلي عنأملهفيأنتشكلالجائزة "مصدرإلهاملنالمزيدمنالعمل". وأضافبيسلي: "أتمنى،حقيقة،أنتوقظهذهالجائزةالكثيرينفيالعالمليدركواأنهناكأشخاصاًلايزالونيذهبونإلىالفراشليلاًوهميتضورونجوعاً". وأعربعنقلقهإزاءالأوضاعفياليمنوسوريا وجمهوريةالكونغوالديمقراطية،وهيضمنعشراتالدولالأخرى تواجهخطراً محدقاً بسبب كورونا والتدهورالاقتصادي.

وعلى تويتر ظهر بيسلي في فيديو وهو يكاد يطير من الفرح وغرد قائلا: "الفوز شرف عظيم.  إنهعرفانمدهشبتفانيأسرةبرنامجالأغذية العالميوعملهايومياً للقضاءعلىالجوعفيأكثرمن 80 دولة".

وبرنامج الغذاء العالمي هو المؤسسة الخيرية الرئيسية في مكافحة الفقر حول العالم. وقدمت المنظمة، التي تأسست عام 1961 بناء علىطلبالرئيسالأمريكيدوايتأيزنهاور، العون الغذائي في عام 2019 إلى 97 مليون إنسان في 88 دولة حول العالم.

يعمل في المنظمة حوالي 17 ألف موظف، أكثر من 90 بالمئة منهم في البلدان المستهدفة بالمساعدات.

ويراقب مجلس تنفيذي من 36 عضواً أداء المنظمة ويتعاون بشكل وثيق مع المنظمتين الأمميتين، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

خ.س/ع.ج.م (ZDF، د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    ماري كوري كانت أول امرأة تفوز بجائزة نوبل عام 1903، وذلك لأبحاثها في مجال الإشعاع. كما أنها أول من يفوز بالجائزة مرتين، لاكتشافها الراديوم والبولونيوم.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    كان مارتن لوثر كينغ الابن أصغر شخص يفوز بجائزة نوبل للسلام، (عام 1964)، وكان عمره آنذاك 35 عاماً. مؤسسة نوبل اعترفت بتأثيره الكبير على حركة تحرر السود في الولايات المتحدة.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر ألبرت آينشتاين من ألمع العقول على مستوى العالم، وقد فاز بجائزة نوبل عام 1921 ليس عن نظريته النسبية الشهيرة، ولكن لإسهامه في اكتشاف قانون الظاهرة الكهروضوئية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    قد لا يعرف الكثيرون فرانسيس كريك (في الصورة) وجيمس واتسون وموريس ويلكينس، الذين فازوا بجائزة نوبل للطب عام 1962. لكن الجميع يعرفون الشكل اللولبي للحمض النووي، الذي اكتشفه هؤلاء العلماء.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    يعتبر الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر أول شخص يرفض استلام جائزة نوبل، وذلك عام 1964. لكن اسمه ما يزال مدرجاً كفائز بهذه الجائزة في مجال الآداب.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    تقاسم السير ألكساندر فليمينغ مع إرنست تشين والسير هوارد فلوري جائزة نوبل للطب عام 1945 لاكتشافهم (عن طريق الصدفة!) البنسلين وفوائده الطبية في علاج الأمراض المعدية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز هيرمان مولر بنفس جائزة السير فليمينغ ولكن بعده بعام، أي في 1946، وذلك لاكتشافه تأثير الأشعة السينية على تحوير الخلايا، ما جعله ناشطاً سياسياً ضد تطوير الأسلحة النووية.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    فاز الروائي الروسي ألكساندر سولجينتسن عام 1970 بجائزة نوبل للآداب، وذلك لروايته التي فضحت ممارسات الاتحاد السوفييتي آنذاك في معسكرات العمل القسري، التي أمضى وقتاً بها.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    رغم أنها ليست شخصية منفردة، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فازت بثلاث جوائز نوبل، وهي بذلك أكثر من فاز بهذه الجائزة، وجميعها في مجال السلام.

  • default

    جائزة نوبل: أبرز عشر شخصيات فازت بها عبر التاريخ

    أحدث شخصية مؤثرة تفوز بجائزة نوبل هو السير كلايف غرينجر من ويلز عام 2003، وذلك عن أبحاثه في طرق تحليل الإحصاءات الاقتصادية، ما سبب ثورة في عالم البيانات المالية. الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

ثلاثة علماء في مجال "الثقب الأسود" يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء  

نوبل الكيمياء لعالمتين طورتا "مقصات" لتعديل الجينات البشرية

منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية.  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  