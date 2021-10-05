نوبل الفيزياء لعالمين ألماني وأمريكي مناصفة مع عالم إيطالي

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2021) فوز العالم الألماني كلاوس هاسلمان، والعالم الياباني الأمريكي سيوكورو مانابي بجائزة نوبل الفيزياء لعام 2021 مناصفة مع العالم الإيطالي جورجيو باريزي وذلك "لمساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة."
وحصل مانابي (90 عاما) وهاسلمان (89 عاما) على الجائزة عن "النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض ولقياس تقلباته وتوقع الاحترار المناخي بشكل موثوق به" ، وفقا للجنة التحكيم. أما باريزي (73 عاماً) فنالها عن "اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".
وقالت الأكاديمية السويدية للعلوم في بيان "تتميز الأنظمة المعقدة بالعشوائية والفوضى ويصعب فهمها (...) تكرم جائزة هذا العام الأساليب الجديدة لوصفها والتنبؤ بسلوكها في الأجل الطويل." وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار).
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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