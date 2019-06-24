 نوبة ارتجاف جديدة تصيب ميركل قبيل قمة العشرين | أخبار | DW | 27.06.2019

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أخبار

نوبة ارتجاف جديدة تصيب ميركل قبيل قمة العشرين

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنوبة ارتجاف جديدة، بعد تعرضها لنفس الموقف قبل ثمانية أيام، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب المستشارية أن ذلك لن يمنعها من حضور قمة العشرين.

Bundespräsident Steinmeier überreicht Entlassungsurkunde (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

أصيبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنوبة ارتجاف مجددا اليوم الخميس (27 يونيو/ حزيران 2019)، وذلك بعد ثمانية أيام من ظهورها لأول مرة وهي ترتجف، أمام عدسات الكاميرا. وبدأت ميركل في الارتجاف بشكل مفاجئ، أثناء تسليمها وثيقة تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، في قصر الرئاسة الألماني. وقال أحد مصوري وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الذي وثق المشهد إن حالة المستشارة تحسنت. ورفضت ميركل شرب الماء الذي قدم لها عقب إصابتها.

وكانت ميركل ارتجفت بشكل هائل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، حيث بدا عليها خلال وقوفها أمام حرس الشرف إلى جانبه ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها. وخف الارتجاف عندما سارت برفقة زيلينسكي أمام حرس الشرف.

وبررت ميركل ارتجافها آنذاك بأنها لم تشرب ما يكفي من المياه، رغم حرارة الجو. ولكن درجات الحرارة كانت لطيفة صباح اليوم الخميس (27 يونيو/ حزيران) في برلين، بعد عدة أيام شديدة الحرارة. وارتجفت ميركل قرابة دقيقتين، وكانت تضع يديها بشكل متكرر فوق بعضها خشية فقدان السيطرة على نفسها.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) للمتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، بشأن أي تداعيات محتملة لهذا الارتجاف الجديد، على خطط ميركل، على سبيل المثال، بشأن حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان، قال المتحدث: "كل شيء سيسير كما هو مخطط له، المستشارة الألمانية بحالة جيدة". 

وتابعت ميركل عقب الواقعة مراسم أداء اليمين للوزيرة الجديدة، لامبريشت، أمام أعضاء البرلمان، ولكنها غادرت البرلمان بعد وقت قصير من ذلك.

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، ياكوب بيرغر، في الارتجاف، أي داع للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ب د)

 

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