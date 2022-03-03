 نوبات غضب مسموح بها | صحتك بين يديك | DW | 10.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

نوبات غضب مسموح بها

سوءا عند اللعب او خلال تناول الطعام أو عند الخروج للتسوق، يصاب بعض الأطفال بنوبات غضب فجأة. أما رد فعل الآباء فيشوبه الارتباك غالبا، ويكونون غاضبين وأصواتهم عالية كذلك. أخصائية الطب النفسي الدكتورة إيفلين هاير تقدم نصائح مهمة للتعامل مع هذه النوبات.

مشاهدة الفيديو 03:24

المزيد من المركز الإعلامي

Unrecognizable person standing behind wet glass Copyright: xAlbertoxMenendezx

الاكتئاب في زمن كورونا 03.03.2022

ILLUSTRATION - Eine junge Frau pflanzt am 10.08.2017 auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Berlin Astern in einen Balkonkasten (gestellte Szene). Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

السعادة في الأوقات الصعبة 03.03.2022

Aurelia Damann Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمارين لتقوية السيقان والأرداف 03.03.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - مجلة الصحة 27.02.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - التحديات في زمن الجائحة 03.03.2022

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال

متلازمة ما بعد كوفيد عند الأطفال 03.03.2022

©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Richard BRUNEL ; ; 18/01/2021 ; Illustration Sante Mentale Depression , Deprime, Confinement, solitude, etudiant, Clermont le 18/01/2021 Photo R Brunel

دواء ضد الإرهاق المزمن 03.03.2022

Ilker-Akgün Aydin Der Hausarzt Dr. Ilker-Akgün Aydin im Gespräch mit In Good Shape.

نصائح للمصابين بكورونا 03.03.2022

اقرأ أيضا

Ukrainian emergency employees and volunteers carry an injured pregnant woman from the damaged by shelling maternity hospital in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. A Russian attack has severely damaged a maternity hospital in the besieged port city of Mariupol, Ukrainian officials say. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما بدأت بعض عمليات الإجلاء اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي باستهداف مستشفى أطفال في ماريوبول ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث وصفته واشنطن بالـ"همجي".

19.10.2021 The only mental health hospital in the Gaza Strip. The hospital does not have the capabilities to accommodate many cases of mental illness

زيادة عدد المرضى .. مستشفى واحد للصحة النفسية لا يكفي سكان قطاع غزة 28.10.2021

أكثر من مليونيّ شخص يعيشون في قطاع غزة تحت ضغوطات نفسية نتيجة الظروف السياسية وتدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، لكن لا يوجد سوى مستشفى واحد للصحة النفسية بسعة خمسين سريرًا فقط لخدمة المحافظات الخمس.

ARCHIV - Das undatierte Archivbild zeigt die Zeichentrickfigur Pumuckl in der Szene eines Fernsehfilms. Am Donnerstag (10.01.2008) soll vor dem Münchner Langericht das Urteil im Streit zwischen den beiden Pumuckl-Müttern, der Erfinderin Ellis Kaut und der ursprünglichen Zeichnerin Barbara von Johnson, gesprochen werden, ob Pumuckl eine Freundin haben darf. Foto: ARD dpa/lby (ACHTUNG: Original-Entwurf Pumuckl-Figur: Barbara von Johnson)(zu dpa-KORR: Urteil im Streit um Pumuckl-Freundin - Autorin: Geschmacklosigkeit am 07.01.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"بوموكل" ـ شخصية كرتونية تخاطب الأطفال في زمن كورونا 07.09.2021

ترك وباء كورونا، آثاراً نفسية صعبة على الكبار والصغار بسبب حالة الذعر التي أصابت العالم، غير أن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. لهذا اختارت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية شخصية كرتونية تخاطب عقولهم.

mad child model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xNiccyx Panthermedia00552742

التصرف الصحيح للتعامل مع نوبات الغضب لدى طفلك 25.08.2021

غضب الأطفال، خاصة من هم في مرحلة العمرية المبكرة هو أمر شائع، لكن كيف يمكن التعامل مع نوبات الغضب بالشكل الصحيح. وهل يجب مجادلة الطفل وإفهامه أخطائه أم يجب التعامل مع هذا الأمر بذكاء لمنع تكراره مستقبلا؟