نوبات غضب مسموح بها

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سوءا عند اللعب او خلال تناول الطعام أو عند الخروج للتسوق، يصاب بعض الأطفال بنوبات غضب فجأة. أما رد فعل الآباء فيشوبه الارتباك غالبا، ويكونون غاضبين وأصواتهم عالية كذلك. أخصائية الطب النفسي الدكتورة إيفلين هاير تقدم نصائح مهمة للتعامل مع هذه النوبات.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما بدأت بعض عمليات الإجلاء اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي باستهداف مستشفى أطفال في ماريوبول ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، حيث وصفته واشنطن بالـ"همجي".
أكثر من مليونيّ شخص يعيشون في قطاع غزة تحت ضغوطات نفسية نتيجة الظروف السياسية وتدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، لكن لا يوجد سوى مستشفى واحد للصحة النفسية بسعة خمسين سريرًا فقط لخدمة المحافظات الخمس.
ترك وباء كورونا، آثاراً نفسية صعبة على الكبار والصغار بسبب حالة الذعر التي أصابت العالم، غير أن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. لهذا اختارت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية شخصية كرتونية تخاطب عقولهم.
غضب الأطفال، خاصة من هم في مرحلة العمرية المبكرة هو أمر شائع، لكن كيف يمكن التعامل مع نوبات الغضب بالشكل الصحيح. وهل يجب مجادلة الطفل وإفهامه أخطائه أم يجب التعامل مع هذا الأمر بذكاء لمنع تكراره مستقبلا؟
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