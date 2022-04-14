نوادي برلين الليلية تفتح أبوابها

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منذ بداية أبريل بدأت حياة الليل في برلين تعود إلى طبيعتها بعد إجراءات احترازية على مدى أكثر من سنتين. في حلقة اليوم من كورونا "تغطية خاصة" سنجول بين نوادي برلين الليلية للتعرف على سير العمل فيها بعد توقف شبه كامل لفترة طويلة.
بعد نقاش محتدم داخل البرلمان الألماني، رفض أغلب النواب مشروع قانون أعده الائتلاف الحاكم، لفرض التطعيم ضد كورونا بداية من عمر الستين. المستشار الألماني شولتس ووزير الصحة لاوترباخ، دعما المشروع كإجراء احترازي لفصل الخريف.
إثر الهزائم المتتالية في منافسات الدوري الألماني أعلن هيرتا برلين إقالة مدربه تايفون كوركوت بعد ثلاثة أشهر من توليه المسؤولية، ويطمح النادي للخروج من منطقة الخطر في المباريات المتبقية من الموسم.
كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، فيما تظاهر الكثير من الألمان في مختلف مناطق البلاد احتجاجا على القيود المفروضة لمحاربة كورونا.
سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".
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