DW الأخبار

نوادي برلين الليلية تفتح أبوابها

منذ بداية أبريل بدأت حياة الليل في برلين تعود إلى طبيعتها بعد إجراءات احترازية على مدى أكثر من سنتين. في حلقة اليوم من كورونا "تغطية خاصة" سنجول بين نوادي برلين الليلية للتعرف على سير العمل فيها بعد توقف شبه كامل لفترة طويلة.