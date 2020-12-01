نوادل روبوتية بمقهى في طوكيو يتحكم فيها ذوو إعاقات عن بعد

تم مؤخرا افتتاح مقهى جديد في طوكيو، حيث لا يطلب الزبائن طلباتهم من أشخاص عاديين، ولكنهم يطلبونها من روبوت، يتم التحكم فيه عن بعد، من قبل أشخاص لديهم إعاقات تسبب لديهم صعوبة في الخروج.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء (22 يونيو حزيران 2021)، أن الروبوت الذي يعمل في المقهى ويحمل اسم "أفاتار روبوت"، يبلغ طوله نحو 120 سنتيمترا، وهو ذاتي التحرك، ويقدم المشروبات للزبائن الجالسين على الطاولات.
ويقوم أشخاص عاديون بتشغيل الروبوت من المنزل، ويتناوبون على المهام التي يقوم بها النادل في المقهى. ويقوم هؤلاء المشغلون بتحريك الروبوتات من خلال أصابعهم، أو ذقونهم، أو أجزاء أخرى من جسدهم.
ويشار إلى أن المقهى ليس الأول من نوعه، ولكنه الأول المفتوح بصورة مستمرة. وقد قامت مختبرات شركة "أوري" التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، بتطوير الروبوتات.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، يوشيفوجي كينتارو، إن إطلاق مقهى روبوتات مفتوح بصورة مستمرة يعد "حلما صار حقيقة"، مضيفا أنهم كانوا يرغبون في تقديم المزيد من خيارات العمل بالنسبة للأشخاص، حتى لو لم يعد بإمكانهم تحريك أجسادهم.
م.س/ و.ب (د ب أ)
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رحلة إلى المستقبل.. هكذا ستكون حياتنا عام 2069
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