 نواب ليبيا المجتمعون في طنجة يؤكدون عزمهم إنهاء الانقسام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2020

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نواب ليبيا المجتمعون في طنجة يؤكدون عزمهم إنهاء الانقسام

قرر النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة ليبيا، جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع التشاوري برعاية مغربية.

صورة من الأرشيف لجلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي بشرق ليبيا (يناير/ كانون الثاني 2020)

صورة من الأرشيف لجلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي بشرق ليبيا (يناير/ كانون الثاني 2020)

اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) على عقد "جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس مباشرة حال العودة". كما جاء في بيانهم الختامي أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، وذلك لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من اداء استحقاقاته على أكمل وجه".

مختارات

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق ينص على "إجراء انتخابات وطنية" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين، وذلك في وقت أعلن فيه الجيش الألماني أن تركيا عرقلت عملية تفتيش سفينة شحن تركية متجهة إلى ليبيا.

طالب رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب المستشار عقيلة صالح، المجموعات المسلحة في طرابلس بوقف القتال بشكل "فوري". وتصاعدت حدّة الاشتباكات المسلّحة في العاصمة طرابلس، حيث أغلق مسلحون طريق المطار بالحاويات.

أفادت الأمم المتحدة إن مجلس نواب طبرق في ليبيا اتفق على آليات للعمل على حل الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا عبر تقوية الثقة بين النواب والعمل على دفع القوات المتناحرة في كافة أنحاء البلاد إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف البيان الصادر عن اجتماع أعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة بشمال المغرب منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني أنهم عازمون على "المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها".

ومنذ الإثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ونائبة ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي  بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وأبرز البيان ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب". وأكد "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي".

ولفت إلى ضرورة "العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة، وسيادتها على كامل أراضيها".

وأشار البيان إلى "ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر".

كما عبر النواب الليبيون عن استعدادهم "التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي". وأشادوا "بما تم إنجازه عبر لجنة 5 زائد 5 من خطوات إيجابية".

وعبروا عن اعتزامهم "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات ليبية عقدت في المغرب منذ اجتماع الصخيرات في 2015 الذي أفضى إلى اتفاق سياسي ثم جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة هذا العام.

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا الجنرال خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

ع.أ.ج/ ص ش ( د ب ا، رويترز)

مشاهدة الفيديو 23:04

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