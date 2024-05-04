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نواب ديمقراطيون يدعون للضغط على إسرائيل لزيادة مساعدات غزة

٤ مايو ٢٠٢٤

حض نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل إذا لم تبدل الأخيرة سياستها، فيما أكد بلينكن أن حماس تشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار.

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صورة لمجلس النواب الأمريكي من الأرشيف
عبر نواب ديمقراطوين عن مخاوفهم من عرقلة اسرائيل لدخول المساعدات إلى غزة صورة من: Jim Watson/AFP/Getty Images

قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/ شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

 وطلب موقعو الرسالة من بايدن أن يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة "تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة".
 إلا أن الرسالة استثنت من أي تعليق محتمل للمساعدة الأميركية أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل القبة الحديدية.
 وأكدت الرسالة "نواصل دعمنا الحازم لمنح إسرائيل تمويلا دفاعيا يسمح لها بإنقاذ أرواح".

وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه غير المشروطلإسرائيل.

رفح بانتظار اجتياح إسرائيلي أو اتفاق للتهدئة

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن حركة حماس هي "العقبة الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال بلينكن في وقت متأخر الجمعة "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـ نعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأشار الوزير الأمريكي إلى صعوبات في التفاوض مع حماس التي تعتبرها أوروبا والولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى مجموعة إرهابية ولا تدخل في محادثات مباشرة معها. وقال إن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة". وتابع أن "صانعي القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها والذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".

ويصل وفد من حركة حماس اليوم السبت (الرابع من مايو/ أيار 2024) إلى القاهرة لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة في بيان ليل الجمعة "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات". 

ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب، رويترز)

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