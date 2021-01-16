 نواب ألمان يصفون ظروف احتجاز نافالني بأنها ″تعذيب ممنهج″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.04.2021

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نواب ألمان يصفون ظروف احتجاز نافالني بأنها "تعذيب ممنهج"

في رسالة وجهها نواب ألمان من أحزاب مختلفة للمعارض الروسي المعتقل أليكسي نافلني، تم وصف ظروف اعتقاله على أنها تعذيب ممنهج، مطالبين بعرض ظروف سجن نافلني على اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.

ألكسي نافالني خلال تقديمه للمحاكمة (أرشيف)

يعتر نافالني من أشد المعارضين لنظام بوتين وقد خلف تسميمه واعتقاله ردود فعل كبيرة على المستوى العالمي

تحدث أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في رسالة إلى المعارض الروسي أليكسي نافالني عن "تعذيب مستهدف" للسياسي المسجون.

وأعرب الساسة الألمان في الرسالة عن تقديرهم وتضامنهم الكامل مع نافالني وذكروا أنهم يتابعون بقلق بالغ التقارير المتعلقة بظروف الاحتجاز. حسب ما نشر موقع " دير شبيغل" الألماني.

مختارات

أكدت السلطات الروسية نقل المعارض البارز أليكسي نافالني إلى مركز احتجاز لقضاء حكم السجن لسنتين ونصف، دون ذكر اسم السجن. لكن فريق الدفاع عن نافالني قال إن موكله نقل إلى "مكان غير محدد"، مرجحاً أن يكون معسكراً للعمل القسري.

اتهم المعارض أليكسي نافالني حراس السجن، حيث يعتقل في روسيا، بممارسة التعذيب بحقه، فيما قال مقربون منه إن "حياة وصحة" المعارض الروسي في خطر، لكن سلطات السجون الروسية قالت إنها عرضته على الأطباء وإن صحته "مُرضية".

أيدت محكمة استئناف موسكو الحكم الصادر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية، لكن المحكمة قضت بتقصير مدة السجن لتصبح سنتين و8 أشهر. ويقول نافالني إن الحكم له دوافع سياسية.

ردا على قيام موسكو بطرد دبلوماسي ألماني، أعلنت الخارجية الألمانية أنها قررت طرد موظف بالسفارة الروسية في برلين وذلك في إطار المعاملة بالمثل. بدورها قامت كل من السويد وبولندا بطرد دبلوماسيين روسيين.

وجاء في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الجمعة (العاشر من أبريل/نيسان)، والتي نُشرت أيضا على موقع النائب مانويل زاراتسين: "نعتبر أن التعامل معك يعتبر تعذيبا مستهدفا، وبالتالي يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو المعاقبة".

وطالب النواب بعرض ظروف سجن نافلني على مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب. وقالوا في الرسالة: "بغض النظر عن تعسف الأحكام الصادرة ضدك وعدم شرعيتها، فإننا نطالب بمراجعة أوضاع سجنك من قبل اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب".

وحُكِمَ على نافالني في شباط/فبراير الماضي بالسجن لنحو ثلاث سنوات، خلال محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة، وهو مضرب عن الطعام حاليا. ونجا نافالني الصيف الماضي بالكاد من محاولة اغتيال في روسيا باستخدام سم الأعصاب "نوفيتشوك".

وتسببت قضية نافالني بتوتر جديد بين روسيا وعدة دول أوروبية، خصوصا بعد تأكيد مختبرات في الاتحاد الأوروبي أن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب وهو في روسيا. ونُقل نافالني للعلاج في ألمانيا.

وشكا نافالني خلال الأيام الأخيرة من تدهور حالته الصحية. ويتهم السلطات بالتقاعس في تقديم العلاج الضروري له. ويحمل المعارض الروسي الرئيس بوتين المسؤولية عن تسميمه وهو ما ينفيه بوتين وحكومته.

هـ.د/إ.ع (د ب أ/ رويترز)

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