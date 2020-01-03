 نواب ألمان يرفعون دعوى ضد ميركل على خلفية مقتل سليماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

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أخبار

نواب ألمان يرفعون دعوى ضد ميركل على خلفية مقتل سليماني

ما علاقة ألمانيا بمقتل قاسم سليماني في العراق؟ ثمانية نواب من حزب اليسار الألماني المعارض يتهمون الحكومة الألمانية بالمساعدة في قتله "من خلال عدم القيام بشيء". ليس هذا فحسب، بل رفعوا دعوى ضد المستشارة وبعض وزرائها.

ثمانية نواب ألمان رفعوا دعوى ضد المستشارة ميركل بخصوص مقتل سليماني.

ثمانية نواب ألمان رفعوا دعوى ضد المستشارة ميركل بخصوص مقتل سليماني.

قدم ثمانية نواب بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" من كتلة حزب اليسار الألماني المعارض دعوى جنائية ضد المستشارة أنغيلا ميركل وعدد من الوزراء البارزين في الحكومة الألمانية لدى الادعاء العام الاتحادي، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وجاء في الدعوى التي تم تقديمها اليوم الخميس (27 فبراير/ شباط 2020) وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن هناك اشتباها ضد ميركل وأعضاء بحكومتها بتهمة "المساعدة على قتل سليماني من خلال عدم القيام بشيء"، وكذلك على قتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق.

وجاء ذلك على خلفية تقارير تفيد بأن تدفق البيانات بشأن الغارات الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار سارت عبر قاعدة السلاح الجوي الأمريكي في رامشتاين بولاية راينلاند- بفالتس في ألمانيا. ويرى نواب حزب اليسار أنه كان يتعين على الحكومة الاتحادية منع ذلك.

مختارات

إدارة الرئيس ترامب تفشل في إقناع المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بوجود خطر وشيك كان مبررا لقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والديمقراطيون يحددون موعدا للتصويت على تشريع يسعى لكبح قدرة الرئيس على شنّ حرب. (09.01.2020)

أصدرت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بياناً مشتركاً دعت فيه إيران إلى العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي. وانتقدت الدول الثلاث إيران بسبب "دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس". (12.01.2020)

وصرح ألكسندر نوي، النائب عن حزب اليسار، في بيان "لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأميركية الجوية".

وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نوي على موقعه على الإنترنت استهداف المستشارة وكل من وزير الخارجية هايكو ماس والدفاع أنغريت كرامب-كارينباور، والداخلية هورست زيهوفر "وأعضاء آخرين في الحكومة الاتحادية". ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء بـ "التورط من خلال الإهمال" في مقتل سليماني.

يذكر أن الولايات المتحدة قتلت ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد. وردا على ذلك قصفت إيران بالصواريخ قواعد عسكرية في العراق تستخدمها قوات أمريكية.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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