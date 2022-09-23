 نهر إيفروس.. مقبرة أحلام شباب كانوا ضحية جشع المهربين! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 25.09.2022

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ثقافة ومجتمع

نهر إيفروس.. مقبرة أحلام شباب كانوا ضحية جشع المهربين!

على جنبات نهر إيفروس الواقع بين تركيا واليونان، تكون عادة نقطة انطلاق رحلات الموت إلى "الفردوس الأوروبي". ضحايا عمليات التهريب لا يمكن حصرهم في عدد محدد، فبينما ينجو البعض، يختفي آخرون أو تلفظهم مياه إيفروس.

قارب مطاطي على جنبات نهر إيفروس، كان يحمل مهاجرين غرقوا في وقت سابق.

قارب مطاطي على جنبات نهر إيفروس، كان يحمل مهاجرين غرقوا في وقت سابق.

 لا تتوقف عمليات تهريب الشباب من تركيا نحو اليونان، ولا تتوقف أيضا جثثهم عن الظهور على ضفتي النهر. "أ.م"، شاب في الثامنة عشر من عمره، غادر دير الزور السورية رفقة الأسرة قبل سنوات وهو طفل صغير، هرباً من الحرب، ثم قرر مغادرة اسطنبول باتجاه ألمانيا لتحقيق مستقبل أفضل بعد بلوغه سن الرشد.

طريق الموت!

بعلم أسرته، تم التواصل مع أحد المهربين المتواجدين في أوروبا، الذين اختاروا الاتجار بحياة شباب يافعين، والهدف كان إيصال "أ.م" بأمان إلى أي بلد أوروبي، وبعدها جلبه إلى ألمانيا. من يعملون لصالح هذا المهرب وغيره في تركيا واليونان، يوهمون هؤلاء الشباب بأن طريقهم نحو الفردوس الأوروبي يبدأ بعبور نهر إيفروس.

بعد إلحاح من أ.م على الهجرة، رتب شقيقه الأكبر المتواجد في ألمانيا رحلة الهجرة التي كانت ستكلفه 9 آلاف يورو، دفع منها 5 آلاف قبل انطلاق الرحلة، لأجل إيصاله إلى صربيا فقط. لكن كان للقدر كلمة فاصلة، قلبت موازين الرحلة وعكست مآلها.

عوض بدء حياة جديدة في ألمانيا، صار "أ.م" واحدا من ضحايا تيارات نهر إيفروس القوية،  وضحية لفكرة الهجرة السرية ولتغرير المهربين بالشباب، وأيضا ضحية لتقاذف المهاجرين بين ضفتي النهر بين حرس الحدود التركي واليوناني، حسب شهادات استقاها مهاجر نيوز من شاهد كان على متن القارب الذي غرق وأودى بحياة "أ.م".

هذا المصير الذي يلقاه العديد من المهاجرين في نفس المكان ولنفس الأسباب، يتكرر أسبوعياً، وهو ما توثقه العديد من الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

Griechenland | Muslimische Gräber auf einem Friedhof in Lesbos

تلاعب الأتراك واليونانيين بالمهاجرين!

ناجي (اسم مستعار)، يبلغ من العمر 21 سنة، صادف "أ.م" وصار صديقاً له خلال أيام البحث عن مهرب في تركيا، لأشهركان الشابين مقربين من بعضهما، وأكثر ما يجمعهما هو حلمهما بالوصول إلى ألمانيا حيث استقر بعض من أفراد العائلة. يقول ناجي "كان "أ.م" يمازحني قائلا، "عندما أصل إلى ألمانيا، سأصير شخصا آخر، لن أكلمك بعدها أبداً، لا أريد رؤيتك مجدداً هناك، سأتعرف على الألمان".

بعد إيجاد المهرب، اتفق أفراد عائلتي الشابين معه على إيصالهما بأسرع وقت، وقد تحدد يوم انطلاق الرحلة من ضفة النهر على الجانب التركي نحو اليونان يوم 26 يونيو/حزيران 2022، بعدما تم إلغاؤها لمرات عديدة بسبب تشديد الحراسة وخوف المهرب من إلقاء القبض على طاقمه.

"للأسف تم إلقاء القبض علينا من قبل الحرس اليوناني بعد وصولنا للضفة المقابلة من النهر في أول محاولة، وأعادونا إلى تركيا. بينما نحن نحاول إيجاد وسيلة نقل للعودة إلى وسط اسطنبول تم إلقاء القبض علينا من طرف السلطات التركية، ليتم حجزنا في مركز ممتلئ بالأشخاص الذين حاولوا الفرار نحو اليونان، كان عددهم يناهز 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، أعادوهم إلى اسطنبول، بينما أرغموا الشباب منا على العودة إلى النهر"، يحكي ناجي.

"الأتراك واليونانيون ينفذون رحلات إعادة غير قانونية نحو اليونان"!

مختارات

"كنا تسعة على متن القارب الخشبي الصغير المخصص للصيد، وما إن تحركنا نحو وسط النهر حتى انقلب بنا. كان معنا شخص تركي، يلبس لباساً عسكرياً، مهمته كان التأكد من وصول القارب إلى الجانب اليوناني وبقائنا هناك هذه المرة"، يقول الشاب السوري. لكن حلم الشباب لم يتحقق، ومحاولة إبعادهم إلى الجزء الأوروبي من النهر من قبل الأتراك، تسببت في قتل واحد منهم، واختفاء اثنين.

نجا خمسة شباب إضافة للعسكري التركي الذي رافقهم، بينما عاد هو سريعا نحو الجانب التركي بمساعدة قارب لزملائه، تابع ناجي والشباب الأربعة الآخرون السباحة نحو الجانب اليوناني، وتمكنوا فعلا من الوصول بعد كفاح كبير. يحكي ناجي "بعد انقلاب القارب، تشبثت به وحاولت إنقاذ من كانوا بجانبي، وأول من وجدت كان "أ.ِم"، كان قد توفي بالفعل، لم يكن يتحرك أو يتنفس، ورأيت جثتين تبتعدان بعدما جرفتها المياه القوية".

بعد وصول من تمكنوا من النجاة إلى الجانب اليوناني، يحكي ناجي "رأينا قاربا تركيا يحمل الشخص التركي الذي رافقنا، وحاولنا إقناعهم أن يبحثوا عن الشباب الثلاثة الغارقين، لكنهم ذهبوا دون تقديم أي مساعدة. ثم مرت سيارة شرطة على الجانب اليوناني فناديناهم وتوقفوا، طلبنا منهم البحث عن الآخرين في النهر لكنهم لم يفعلوا شيئا، وقالوا لنا أنهم سيأخذوننا إلى مركز استقبال، لكنهم اقتادونا نحو السجن لساعتين أو ثلاثة فقط، وأعادونا لتركيا عبر قارب صغير أنا والشباب الأربعة، إضافة لأشخاص آخرين".

هذه المرة، وقعت مهمة إيصال القارب على عاتق من أسماهم ناجي بالـ "مرتزقة الذين يستعملهم الحرس اليوناني لمهمة الصد، وكانوا من جنسية أفغانية". وتمكن ناجي والشباب الآخرين من الهرب للحرس التركي وعادوا إلى اسطنبول. عمليات الفرار من السلطات على الجانبين،  خاصة إذا قام بها المهاجرون وهم بقرب النهر أو داخله، غالبا ما تكون خطيرة على حياتهم.

مصير قاتم مهما اختلفت النهايات!

شقيق "أ.م" المتواجد بألمانيا، تمكن من استعادة جزء من المال الذي دفعه للمهرب بعد تأكد وفاة أخيه، رغم أن المهرب ماطلهم كثيراً قبل أن يعترف لهم أن القارب قد انقلب، وظل يوهمهم لأيام أن الشباب معتقلون في اليونان، لكن ظهور جثة بلباس "أ.م"، في مستودع الأموات في اسطنبول، أوضح نهاية القصة، وتم تأكيد هويته بعد فحص DNA، أجرته والدته، ليتم تسليمها جثة ابنها في نهاية المطاف.

 صحيح أن أسرة واحدة تمكنت من تحديد مصير ابنها، ورغم ألم الفقدان، إلا أنها باتت تعرف مصيره. بينما تعيش أسرتان سوريتين في اسطنبول على أعصابها، يستمرون في البحث عن مصير اثنين من الشباب الذين فقد أثرهم داخل النهر.

نهر ايفروس الفاصل بين تركيا واليونان

نهر ايفروس الفاصل بين تركيا واليونان

شقيق "ف.أ"، واحد من الشابين المختفيين في النهر، واجه الأتراك بما حصل خلال ذلك اليوم بعد تواصله مع الشباب الناجين، لكنهم نفوا أنهم يعيدون المهاجرين إلى النهر عبر قوارب خشبية، ولم يساعدوه أبداً في البحث أو العثور على الجثة، حسب ما حكاه لمهاجر نيوز.

ولا يختلف حال أسرة الشاب الآخر "ق.ب"، التي بحثت في كل من تركيا واليونان، ووكلت محامياً في كل من الدولتين، إلا أنها لم تجد أثرا لابنها. كان "ق.ب" في التاسعة والعشرين من عمره، متزوج وله طفلة. يقطن شقيقه في هولندا، وقد عزم على الهجرة لأجل الوصول إلى أوروبا لضمان مستقبل أفضل لأسرته الصغيرة.

المهرب الذي اتفاق معه "ق.ب" سوري أيضا وموجود بتركيا، لا يعرف أحد اسمه الحقيقي ولا صورته، ينفذ عمليات التهريب باسم "أبو.س" ولا يترك أثرا عن هويته، مستعينا بمكتب إرشادات سياحية وسط اسطنبول يحتفظ له بالأموال من الزبائن، ويرشدهم إلى الخطوات اللاحقة، والعاملون فيه أيضا سوريون.

بينما يحاول شقيق "أ.م" نسيان ألم الفقدان، وتكافح أسرتين لإيجاد أثر لأبنائها، يستمر ناجي في التخطيط لتكرار المحاولة لأنه حسبه "لا مستقبل لي هنا أبدا، تعرضت لإصابة في رجلي تسبب لي مشكلا ولا يمكنني العمل في تركيا، إضافة إلى ذلك، السلطات التركية لا تريدنا هنا، ويضيقون علينا الخناق أينما تواجدنا، لا حل أمامي سوى الوصول إلى أوروبا".

 

ماجدة بوعزة/ مهاجر نيوز 2022

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    البداية

    "رحلتي بدأت بطائرة من الأردن إلى اسطنبول التركية. في الأردن بقيت عامين كاملين أنتظر الفرصة وأوفر المال للسفر. لم أستطع الحصول على جواز سفر إلا بالرشوة. قبلها كنت قد دخلت الأردن، ولكن السلطات أعادتني إلى سوريا رغم الحرب والقتل، والتي بقيت فيها شهراً حتى تمكنت من دخول الأردن مرة أخرى عن طريق أحد المعارف".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    المجازفة بالحياة للوصول إلى أوروبا

    "الخطة الخطيرة وشبه المستحيلة التي اقترحها صديق عليّ: "توفير ثمن التهريب والسباحة إلى اليونان". أردنا السباحة مسافة كيلومترين إلى جزيرة مهجورة والاستراحة فيها 15 دقيقة، ومنها كيلومتراً واحداً للجزيرة الثانية والاستراحة، وبعدها ثلاثة كيلومترات لجزيرة كيوس".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استعدادات لمواجهة المجهول

    "اشتريت سترة نجاة وزعانف وضوء ليزر وبعض الطعام، وعدنا ننتظر حلول الليل للانطلاق. كان الماء بارداً للغاية، وعند وصولنا للجزيرة الأولى، حامت الطيور فوق رؤوسنا ظناً أننا جثث. شعرت بخوف شديد وقررت الانطلاق فوراً للجزيرة الثانية، التي تبين أنها صخرة صعبة التسلق، فأكملت وسط تيارات قوية وأمواج عاتية، إلى أن شعرت بالإرهاق الشديد، فأشرت لإحدى السفن، التي اتصلت بخفر السواحل اليوناني لينقذني".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    كنا محظوظين...

    "علمت فيما بعد أن شباناً آخرين حاولوا نهج نفس خطتنا والسباحة إلى جزيرة كيوس، ولكنهم ضلوا الطريق في البحر وبقوا عائمين ست ساعات كاملة، قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي ويعيدهم إلى تركيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    سجلوني في اليونان

    "بعد وصولي إلى اليونان، تم اقتيادي إلى مركز للشرطة، ومنه إلى مخيم لاستقبال اللاجئين، حيث مكثت يومين. بعدها تم تصويري وأخذت بصماتي، ومُنحت لي وثيقة (في الصورة) تعطيني الحق في البقاء باليونان لمدة ستة شهور، أطالب بعدها بمغادرة البلاد أو طلب اللجوء فيه. ولكنني – مثل جميع السوريين – حزمت أمتعتي وانطلقت إلى الشمال بعد يوم واحد من حصولي على الوثيقة".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    موسم الهجرة إلى الشمال

    "على متن عبّارة متجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا من جزيرة كيوس. الرحلة تستغرق عشر ساعات. من أثينا ستبدأ المعاناة الحقيقية، التي ستنتهي في ألمانيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    يورو واحد!

    "عندما وصلنا إلى الحدود بين اليونان ومقدونيا، لم يُسمح لنا بالحجز على قطار أو حافلة، ما اضطرنا للمشي 25 ساعة كاملة بين الغابات وفي ظل خطر قطاع الطرق الذين يسلبون اللاجئين حتى صربيا. بعد الـ25 ساعة صادفنا قطاراً محملاً باللاجئين، وعندما أبدينا دهشتنا، قالوا لنا إنهم دفعوا يورو واحد إضافي لموظف المحطة (رشوة) كي يحجز لهم تذكرة!

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    جسر الحياة أو الموت

    "عبور هذا الجسر في اليونان مسألة حياة أو موت، ذلك أنه ضيق ولا يتسع إلا لقطار واحد دون ممر للمشاة على جانبيه. تعبره القطارات كل 20 دقيقة. لذلك كان من الضروري عبور هذا الجسر (المبني على ارتفاع شاهق فوق نهر) بسرعة فائقة. عبرناه ركضاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استراحة لاجئ

    "في الطريق من اليونان إلى مقدونيا، أصبحنا ثمانية أشخاص. كنا نمشي أربع ساعات ونرتاح ربع ساعة. في هذه الصورة ترى صديقي (أبو جمال) وهو يرتاح بجانب السكة الحديدية، التي اتخذناها معلماً لتحديد وجهتنا، بجانب جهاز الملاحة (جي بي إس).

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    طريق طويل وشاق

    "مشهد من الطريق بين اليونان ومقدونيا ... رحلة قضينا فيها 25 ساعة سيراً على الأقدام ووسط مخاطر وأهوال".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    في مواجهة الجيش

    "بعد مسيرة طويلة على خط للسكة الحديدية، وصلنا قرب الحدود المقدونية الصربية، وهناك ركبنا سيارة أجرة نقلتنا إلى المعبر الحدودي. لم يُسمح لنا باجتياز المعبر إلى صربيا، فقررنا الانتظار حتى أرخى الليل سدوله، وقمنا باجتياز الحدود سراً. فوجئنا بتواجد الجيش الصربي في المنطقة، فاختبأنا وتسللنا على مدى خمس ساعات حتى وصلنا إلى محطة قطار في إحدى القرى الصربية".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    بلغراد ثم بودابست

    "عقب وصولنا إلى القرية الصربية بعد مسيرة ست ساعات، قمنا بحجز تذكرة إلى العاصمة بلغراد ومنها استكملنا الطريق. لكن عندما وصل قطارنا إلى المحطة، فوجئنا بالشرطة توقفنا وتمنعنا من الصعود بدون وثيقة تسجيل لاجئين. لذلك فاتنا القطار. لكن الشرطة وجهتنا إلى قطار آخر (في الصورة) حثتنا على المبيت فيه حتى موعد انطلاقه إلى بلغراد في الثالثة صباحاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    الخطوات الأخيرة نحو الأمان

    "وصلت إلى العاصمة الهنغارية بودابست لوحدي، بعد أن انفصلت عن بقية المجموعة. استأجرت غرفة في أحد الفنادق وبدأت في البحث عن مطعم أو مقهى بغرض الاتصال بشبكة الإنترنت والبحث عن سيارة تنقلني من بودابست إلى وجهتي الأخير – ألمانيا. في مساء اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، عثرت على سيارة نقلتنا من المجر إلى النمسا ومنها وصلنا إلى ألمانيا في الثانية من صباح اليوم التالي".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    مشاعر متناقضة

    "كنت أحياناً أحس أنني سائح في بودابست، وفي نفس الوقت كنت متحمساً لوصولي إلى هنغاريا، وهي المحطة قبل الأخيرة في الطريق إلى ألمانيا. مشاعر مختلطة وخوف من المجهول كان ينتابني".

  • Deutschland Flüchtlinge Bahnhof München

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    "سوريون؟ أهلا بكم في ألمانيا"

    "في ألمانيا، أوقفتنا الشرطة على الطريق السريع. كنا 12 ( شخصاً والسائق) في سيارة كبيرة. على الفور تم اعتقال السائق، وبعدها سألنا رجال الشرطة: هل أنتم سوريون؟ وعندما أجبنا بنعم، قالوا لنا: أهلاً بكم في ألمانيا. شعرت بالسعادة تغمرني وتفيض من داخلي". (صورة من الأرشيف)

    الكاتب: هشام المعضماني/ ياسر أبو معيلق


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