 نهاية ماساوية لمغامرات ″فتاة البيكيني″ | عالم المنوعات | DW | 22.01.2019

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منوعات

نهاية ماساوية لمغامرات "فتاة البيكيني"

نهاية مأساوية للمغامرة جيغي وو، المعروفة بـ"فتاة البيكيني" فقد لاقت حتفها بعد سقوطها من أحد الجبال وتجمدها بسبب شدة البرد. الفتاة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي عرفتها بعشقها لتسلق قمم الجبال العالية.

Screenshot Bikini-Hiker Gigi Wu (Instagram/b.t.news)

 لم يُسعف الحظ "فتاة البكيني" جيغي وو هذه المرة التي تعودت على مغامرات تسلق قمم الجبال العالية. فقد لاقت الفتاة التايوانية حتفها وهي تحاول تسلق أحد الجبال في بلدها. عرفت وو، التي لم يتجاوز عمرها 36 عاما، بـ"فتاة البكيني"، نظرا لنشرها صورا بلباس البحر خلال مغامراتها ورحلاتها السياحية.

وكانت المدونة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوي صعود قمة جبل مابولاسي الواقعة في مقاطعة نانتو غرب تايوان، لكنها سقطت من ارتفاع 1700 متر تقريبا لتعلق في ممر ضيق، وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".

وحسب نفس المصدر، فإن الفتاة التايوانية لجأت إلى طلب المساعدة عن طريق هاتفها بعد أن تعرضت لإصابات، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون  وصول طائرات مروحية إلى عين المكان بعد ثلاث محاولات.

وفي الأخير عثر على وو بعد 28 ساعة من تجمد جسدها حتى الموت، وما تزال خدمات الإنقاذ تنتظر تحسن الظروف الجوية لإخراج جثة جيغي من الجبل. ويُشار إلى أن جيغي خصصت أكثر من  127 يوما لتسلق الجبال عام 2018. مما يعكس عشقها الكبير لمغامرة تسلق الجبال.

م.م

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    خبرة من نوع خاص

    يشكل جبل تسوغشبيتسه الذي يبلغ ارتفاعه 2962 مترا، أعلى جبل في ألمانيا. ويمكن لمن يريد صعود هذا الجبل أن يختار بين ثلاثة طرق تؤدي إلى قمته، أولها عبر وادي هولنتال (وادي الجحيم) والثاني عبر وادي راينتال (وادي الراين) والثالث يبدأ إلى جانب بحيرة إيبزي. ورغم أن هذا الطريق الثالث قصير، إلا أنه وعر وشديد الانحدار.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    صعود سهل

    ومن لا يريد الصعود إلى قمة الجبل على قدميه، يمكن له أن يأخذ قطارا يسير على تروس وينقل الركاب منذ 80 عاما إلى سهل عال. ومن هناك يمكن مواصلة السفر بقطار معلق إلى قمة الجبل.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    قوة عوامل الطبيعة

    يمكن للزوار أن يستريحوا قليلا على ضفاف نهر "أمِّر" السحيقة، الذي تحيط به سفوح عالية. وقد تشكلت هذه السفوح بعد أن خرقت مياه النهر الجارية منذ آلاف السنين الصخور هناك.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    الحرية على دراجات هوائية

    توجد في جبال الألب الألمانية شبكة كثيفة من الطرق المناسبة لممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية الصالحة للاستخدام في المناطق الجبلية – الماونتن بايكس.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    طرق مناسبة لجميع أفراد الأسرة

    تتوفر شبكة من الطرق المناسبة للتجول التي يبلغ طولها الإجمالي 300 كيلومتر. وبينها طرق صعبة للكبار والمتمرسين بتسلق الجبال، إضافة إلى طرق أخرى مناسبة لجميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال أيضا.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    منظر خلاب

    يمكن لمن لا يخشى من دخول منصة ألبسبيكس أن يلقي من هناك نظرة على جبل تسوغشبيتسه ووادي هولنتال وجبال فترشتاين في آن واحد. إلا أن الوقوف على منصة أرضيتها من قضبان حديدية على شكل شبكة والنظر إلى أسفل من ارتفاع 1000 متر، يثير لدى الكثيرين شعورا غير مريح.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    مناظر طبيعية رائعة

    يدعو جمال الوادي الزوار للتجول وخاصة إلى بحيرة فيرشنزي الواقعة على ارتفاع 1060 مترا. إلا أن مياهها باردة ولا تدعو إلى السباحة إلا في أحر أيام الصيف.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    هدف جذاب لمتسلقي الجبال

    ُعتبر جبال كارفيندل مكانا مناسبا لعشاق تسلق الجبال. ويجذبهم بشكل خاص الطريق الشديد الانحدار المؤدي إلى قمة الجبال الغربية. وعلى من يسلكه أن يكون لديه خبرة وقدرة على تحمل مشقة تسلق الجبال الشاهقة.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    فوق الطبيعة

    يمكن لمن يريد الوصول إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 2385 مترا، بشكل أسهل أن يركب القطار المعلق. ويمكن على القمة إلقاء نظرة على بافاريا الألمانية وتيرول النمساوية.

  • Bildergalerie Urlaub in den deutschen Alpen

    عطلة في جبال الألب الألمانية

    مثير للاحترام

    تولد الانطباعات التي تثيرها جبال الألب لدى زوارها شكلا جديدا تماما من السعادة لديهم أيضا.

    الكاتب: إليزابيت يان، أخيم زيغيلو


مختارات

عطلة في جبال الألب الألمانية

تتيح جبال الألب الألمانية الواقعة في ولاية بافاريا بأقصى جنوب البلاد، إمكانيات كثيرة لقضاء عطلة جميلة هناك، سواء أكانوا من عشاق التجول في الطبيعة أو من محبي الرياضة وتسلق الجبال الشاهقة والتزلج على الثلوج. (26.09.2013)  

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