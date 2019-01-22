نهاية ماساوية لمغامرات "فتاة البيكيني"

لم يُسعف الحظ "فتاة البكيني" جيغي وو هذه المرة التي تعودت على مغامرات تسلق قمم الجبال العالية. فقد لاقت الفتاة التايوانية حتفها وهي تحاول تسلق أحد الجبال في بلدها. عرفت وو، التي لم يتجاوز عمرها 36 عاما، بـ"فتاة البكيني"، نظرا لنشرها صورا بلباس البحر خلال مغامراتها ورحلاتها السياحية.

وكانت المدونة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوي صعود قمة جبل مابولاسي الواقعة في مقاطعة نانتو غرب تايوان، لكنها سقطت من ارتفاع 1700 متر تقريبا لتعلق في ممر ضيق، وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".

وحسب نفس المصدر، فإن الفتاة التايوانية لجأت إلى طلب المساعدة عن طريق هاتفها بعد أن تعرضت لإصابات، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون وصول طائرات مروحية إلى عين المكان بعد ثلاث محاولات.

وفي الأخير عثر على وو بعد 28 ساعة من تجمد جسدها حتى الموت، وما تزال خدمات الإنقاذ تنتظر تحسن الظروف الجوية لإخراج جثة جيغي من الجبل. ويُشار إلى أن جيغي خصصت أكثر من 127 يوما لتسلق الجبال عام 2018. مما يعكس عشقها الكبير لمغامرة تسلق الجبال.

م.م