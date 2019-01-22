نهاية ماساوية لمغامرات "فتاة البيكيني"

لم يُسعف الحظ "فتاة البكيني" جيغي وو هذه المرة التي تعودت على مغامرات تسلق قمم الجبال العالية. فقد لاقت الفتاة التايوانية حتفها وهي تحاول تسلق أحد الجبال في بلدها. عرفت وو، التي لم يتجاوز عمرها 36 عاما، بـ"فتاة البكيني"، نظرا لنشرها صورا بلباس البحر خلال مغامراتها ورحلاتها السياحية.
وكانت المدونة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوي صعود قمة جبل مابولاسي الواقعة في مقاطعة نانتو غرب تايوان، لكنها سقطت من ارتفاع 1700 متر تقريبا لتعلق في ممر ضيق، وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".
وحسب نفس المصدر، فإن الفتاة التايوانية لجأت إلى طلب المساعدة عن طريق هاتفها بعد أن تعرضت لإصابات، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون وصول طائرات مروحية إلى عين المكان بعد ثلاث محاولات.
وفي الأخير عثر على وو بعد 28 ساعة من تجمد جسدها حتى الموت، وما تزال خدمات الإنقاذ تنتظر تحسن الظروف الجوية لإخراج جثة جيغي من الجبل. ويُشار إلى أن جيغي خصصت أكثر من 127 يوما لتسلق الجبال عام 2018. مما يعكس عشقها الكبير لمغامرة تسلق الجبال.
م.م
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عطلة في جبال الألب الألمانية
خبرة من نوع خاص
يشكل جبل تسوغشبيتسه الذي يبلغ ارتفاعه 2962 مترا، أعلى جبل في ألمانيا. ويمكن لمن يريد صعود هذا الجبل أن يختار بين ثلاثة طرق تؤدي إلى قمته، أولها عبر وادي هولنتال (وادي الجحيم) والثاني عبر وادي راينتال (وادي الراين) والثالث يبدأ إلى جانب بحيرة إيبزي. ورغم أن هذا الطريق الثالث قصير، إلا أنه وعر وشديد الانحدار.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
صعود سهل
ومن لا يريد الصعود إلى قمة الجبل على قدميه، يمكن له أن يأخذ قطارا يسير على تروس وينقل الركاب منذ 80 عاما إلى سهل عال. ومن هناك يمكن مواصلة السفر بقطار معلق إلى قمة الجبل.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
قوة عوامل الطبيعة
يمكن للزوار أن يستريحوا قليلا على ضفاف نهر "أمِّر" السحيقة، الذي تحيط به سفوح عالية. وقد تشكلت هذه السفوح بعد أن خرقت مياه النهر الجارية منذ آلاف السنين الصخور هناك.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
الحرية على دراجات هوائية
توجد في جبال الألب الألمانية شبكة كثيفة من الطرق المناسبة لممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية الصالحة للاستخدام في المناطق الجبلية – الماونتن بايكس.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
طرق مناسبة لجميع أفراد الأسرة
تتوفر شبكة من الطرق المناسبة للتجول التي يبلغ طولها الإجمالي 300 كيلومتر. وبينها طرق صعبة للكبار والمتمرسين بتسلق الجبال، إضافة إلى طرق أخرى مناسبة لجميع أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال أيضا.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
منظر خلاب
يمكن لمن لا يخشى من دخول منصة ألبسبيكس أن يلقي من هناك نظرة على جبل تسوغشبيتسه ووادي هولنتال وجبال فترشتاين في آن واحد. إلا أن الوقوف على منصة أرضيتها من قضبان حديدية على شكل شبكة والنظر إلى أسفل من ارتفاع 1000 متر، يثير لدى الكثيرين شعورا غير مريح.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
مناظر طبيعية رائعة
يدعو جمال الوادي الزوار للتجول وخاصة إلى بحيرة فيرشنزي الواقعة على ارتفاع 1060 مترا. إلا أن مياهها باردة ولا تدعو إلى السباحة إلا في أحر أيام الصيف.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
هدف جذاب لمتسلقي الجبال
ُعتبر جبال كارفيندل مكانا مناسبا لعشاق تسلق الجبال. ويجذبهم بشكل خاص الطريق الشديد الانحدار المؤدي إلى قمة الجبال الغربية. وعلى من يسلكه أن يكون لديه خبرة وقدرة على تحمل مشقة تسلق الجبال الشاهقة.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
فوق الطبيعة
يمكن لمن يريد الوصول إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 2385 مترا، بشكل أسهل أن يركب القطار المعلق. ويمكن على القمة إلقاء نظرة على بافاريا الألمانية وتيرول النمساوية.
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عطلة في جبال الألب الألمانية
مثير للاحترام
تولد الانطباعات التي تثيرها جبال الألب لدى زوارها شكلا جديدا تماما من السعادة لديهم أيضا.
الكاتب: إليزابيت يان، أخيم زيغيلو