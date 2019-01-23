 نهاية جيل- لوف ينهي مسيرة هوملس وبواتنغ ومولر مع المنتخب الألماني | عالم الرياضة | DW | 05.03.2019

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عالم الرياضة

نهاية جيل- لوف ينهي مسيرة هوملس وبواتنغ ومولر مع المنتخب الألماني

زار يوآخيم لوف ميونخ للحديث مع الثلاثي البافاري هوملس ومولر وبواتنغ. وعبر المدرب الألماني للاعبين بنفسه عن شكره وأوضح في الوقت نفسه أنه لا وجود لهم في المستقبل معه في المانشافت، ليبقى معه اثنان فقط من فريق أبطال العالم.

Fussball, Bundestrainer Joachim Löw Fussball Weltmeisterschaft 2018 in Russland (picture-alliance/S.Simon)

أعلن مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يوآخيم لوف الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019) أن ثلاثي بايرن ميونخ، ماتس هوملس وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لن يكونوا جزءاً من خططه المستقبلية.

وقال لوف: "عام 2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة"، مشيراً إلى أنه زار مدينة ميونخ لإبلاغ اللاعبين بقراره قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض مباراة ودية ضد صربيا في مدينة فولفسبورغ يوم 20 آذار/ مارس، وأخرى بعدها بأربعة أيام عندما يلاقي المانشافت نظيره الهولندي في أولى مباريات الفريق في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأضاف لوف: "كان يتعين عليّ أن أنقل آرائي ومشاريعي إلى اللاعبين وإلى مسؤولي بايرن ميونخ... أريد توجيه الشكر إلى ماتس وجيروم وتوماس للسنوات الرائعة المليئة بالنجاحات التي أمضيناها سوياً".

ويتمتع الثلاثي بخبرة دولية كبيرة، فقد خاض مولر (29 عاماً) 100 مباراة دولية، في حين شارك بواتنغ في 76 مباراة وخاض هوملس 70 مباراة بألوان المانشافت.

وكان اللاعبون الثلاثة من الأساسيين في صفوف المنتخب الألماني، الذي توج بلقب مونديال البرازيل 2014 على حساب المنتخب الأرجنتيني. كما كان الثلاثة ضمن تشكيلة المنتخب الألماني التي خاضت مونديال روسيا 2018، والذي حقق فيه المانشافت أسوأ نتيجة له منذ عقود في نهائيات كأس العالم، بخروجه من الدور الأول.

Fussball Freundschaftsspiel - Deutschland vs SpanienTor 1:1 (Getty Images/AFP/O. Andersen)

الثلاثي البافاري هوميلس ومولر وبواتنغ إضافة إلى سامي خضيرة انتهت مسيرتهم مع المنتخب الألماني بقرار من المدرب لوف

لم يبق سوى نوير وكروس

وأثار أداء المنتخب في المونديال انتقادات واسعة، لاسيما بحق بعض اللاعبين. وبعدما اختار لوف - المرتبط بعقد مع المانشافت حتى 2022 - البقاء في منصبه بعد النهائيات، تعهد بإعادة بناء المنتخب من جديد.

مختارات

بعد ساعات من خروجه عن صمته ودفاعه عن الصورة التي جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مونديال روسيا 2018، أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا. (22.07.2018)

أعلن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم (المانشافت)، عن ضخ دماء جديدة في تشكيلة بطل كأس العالم، وذلك بضم ثلاثة لاعبين جدد. يأتي هذا بعد أن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تجديد عقد لوف حتى عام 2020. (04.11.2016)

وبدأ لوف بإبعاد لاعب وسط يوفنتوس سامي خضيرة في أيلول/ سبتمبر، في حين اختار صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل الاعتزال دولياً، متهماً الاتحاد الألماني بالعنصرية إثر جدال حول جذوره التركية وصورة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ولم يبق بالتالي من أبطال العالم سوى قائد المنتخب الحالي وحارس بايرن ميونخ مانويل نوير، ولاعب وسط ريال مدريد توني كروس. إلا أن مركز نوير كأساسي لم يعد مضموناً بعدما أكد لوف أنه "سيمنح الفرصة" هذا العام لحارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن، الذي يتألق مع فريقه.

وأوضح لوف: "حان الوقت للنظر إلى المستقبل. نريد إعطاء المنتخب الألماني وجهاً جديداً. أنا واثق بأنه القرار الصحيح. ستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين الدوليين الشبان لكي يظهروا موهبتهم". وتابع: "يتعين عليهم الآن تحمل المسؤولية".

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

ودع المنتخب الألماني مونديال روسيا من الباب الصغير، عقب هزيمة مفاجئة أمام المنتخب الكوري الجنوبي. ألبوم الصور التالي يسلط الضوء على خيبة أمل لاعبي وجمهور "المانشافت" بعد الإقصاء المر من الدور الأول. (27.06.2018)  

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نهاية جيل- لوف ينهي مسيرة هوملس وبواتنغ ومولر مع المنتخب الألماني

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