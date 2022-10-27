نهاية تشكيلة السداسية.. برشلونة يودع بوسكيتس بعد مسار حافل

بنهاية هذا الموسم، سيكون نادي برشلونة قد ودع نهائياً جميع عناصره الذين شاركوا بشكل أساسي مع النادي في تحقيق السداسية التاريخية عام 2009 ثم الخماسية عام 2011، وذلك بعد إعلان رحيل سيرجيو بوسكيتس.

وأعلن برشلونة الذي بات قريباً جداً من تحقيق لقب الليغا أن اليوم الأربعاء أن لاعب الوسط الدفاعي سيرجيو بوسكيتس سيغادر النادي في نهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى 18 عاما مع الفريق الكتالاني.

بدأ بوسكيتس (34 عاما) مسيرته في فئات الشباب في برشلونة عام 2005 قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2008. وحمل الدولي الإسباني السابق شارة قيادة الفريق خلال الموسمين الماضيين بعد رحيل ميسي.

وساعد بوسكيتس برشلونة على الفوز بثمانية ألقاب للدوري الإسباني وسبعة ألقاب لكأس الملك وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية، واللقب التاسع للدوري بات مسألة وقت فقط حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه قبل خمس مباريات من النهاية.

وقال بوسكيتس على انستجرام اليوم الأربعاء "شعرت بفخر كبير لارتداء شارة القيادة لكن لكل شيء نهاية"، وقال: "لم أكن لأصدقكم لو قلتم لي عندما وصلت كلاعب شاب إنني سألعب 15 موسما في أفضل ناد في العالم".

وتابع: "نادي حياتي الذي كنت وسأظل دائمًا مشجعًا وعضوًا ولاعبًا وقائدا وتجاوز (خوض) 700 مباراة.لقد كان الدفاع عن هذا القميص وتمثيله لسنوات عدة شرفًا وحلمًا ومصدر فخر وكان يعني كل شيء".

وأضاف نجل كارليس حارس مرمى النادي الكاتالوني في التسعينيات "لقد كانت رحلة لا تُنسى. منذ أن كنت طفلا أتيت إلى هنا لمتابعة المباريات أو مشاهدتها على التلفزيون. لطالما حلمت باللعب بهذا القميص وفي هذا الملعب والواقع تجاوز كل أحلامي".

وضمن التشكيلة التي فازت بدوري أبطال أوروبا عام 2009، لم يبق سوى ثلاثة لاعبين لم يعتزلوا، هم ميسي وبوسكيتس وإنييستا، بينما اتجه العديد من زملائهم إلى التدريب، وفي مقدمتهم مدرب برشلونة الحالي تشافي.

وخاض بوسكيتس، أكثر من 700 مباراة مع برشلونة ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في مباريات القمة في إسبانيا أكثر من أي لاعب آخر حيث لعب 48 مباراة أمام الغريم ريال مدريد.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بوسكيتس قبل عرضا من الهلال السعودي للعب إلى جوار ليونيل ميسي. لكن والد ميسي قال إن النجم الأرجنتيني لم "يوقع أو يوافق" على أي عقد.

إ.ع (أ ف ب، رويترز)