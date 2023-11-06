نهاية السخرية؟ ماغواير يعود من القاع وينال إشادة واسعة

بداية هذا الموسم، كان مانشستر يونايتد يحاول التخلص من مدافعه هاري ماغواير، مضحياً بالمبالغ الباهظة التي دفعها من أجل استقدامه قبل مدة، وكان المدافع قريباً جداً من الانتقال إلى نادي ويستهام، بعد موسم كارثي في مانشستر.

وفقد ماغواير العام الماضي شارة العمادة ومكانه الرسمي داخل الفريق، كما أن جل المباريات التي شارك فيها ارتكب خلالها أخطاء قاتلة كمباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

لكن الانتقال لم ينجح، وبقي اللاعب حبيس مقاعد البدلاء، إلّا أنه عندما سنحت له الفرصة للعودة إلى مكانه الأساسي في الفريق، خصوصاً بعد إصابة الفرنسي فاران والأرجنتيني مارتينيز، قدم ماغواير بشكل عام أداءً جيداً، ولعب على حساب فاران بعد عودة هذا الأخير.

وسجل ماغواير هدف الانتصار في مباراة النادي أمام كوبنهاغن في دوري الأبطال، وشارك أساسياً في آخر ست مباريات، ورغم أن النادي انهزم في اثنين منها، إلّا أن أداء ماغواير كان جيداً، وجلب إشادة واضحة.

أفضل حارس لعب لمانشستر يونايتد، بيتر شمايكل، أثنى كثيراً على هاري ماغواير، وقال إنه كان أفضل لاعب في مباراة السبت الماضي أمام فولهام. وصرح شمايكل لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز: " لقد كان مهيباً، لقد تحرك في كل مكان".

وتابع شمايكل: "استطاع ماغواير التغلب على الشدائد التي واجهها والانتقادات التي تعرض لها، والآن كل مدرب سيضعه في المقام الأول"، مضيفاً : "دون ماغواير، لا أستطيع أن أتخيل فوز مانشستر في تلك المباراة". وانتصر يونايتد على فولهام 1-0.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قال مدرب مان يونايتد إيريك تين هاغ: "لقد لعب ماغوايرمباراة هائلة، وقدم أداءً جيداً للغاية. أظهر القيادة داخل الملعب وكان جيدًا للغاية سواء بالكرة أو بدونها، لذلك أنا سعيد بأدائه".

وتعرض ماغواير لحملة انتقادات كبيرة للغاية طوال الموسمين الماضيين، وصلت حد حملات من السخرية على أدائه، خصوصاً إضاعته الكرات بسهولة، وقدرة المهاجمين على مراوغته دون عناء، عكس ما كان عليه من أداء عندما كان مع ليستر سيتي أو حتى في موسمه الاول مع مانشستر يونايتد.

إ.ع