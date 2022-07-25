نهائي مسابقة "يوروفيجن" في ليفربول.. 26 فرقة تنافس على اللقب

شاركت 16 دولة نفسها في الدور نصف النهائي الثاني من مسابقة الأغنية الأوروبية، وصلت عشرة منها إلى النهائي. وكان نصف النهائي الثاني الذي اقيم أمس الخميس (11 ايار/مايو 2023) من مسابقة الأغنية الأوروبية أهدأ قليلاً من الأول. بينما كان كل عمل تقريبًا يوم الثلاثاء الماضي في نصف النهائي الأول يحنتهي بحفلة صاخبة على خشبة المسرح.

ونجحت 10 فرق أمس من لاتفيا وأرمينيا وقبرص وبلجيكا وبولندا وألبانيا وسلوفينيا وليتوانيا والنمسا وأستراليا في الوصول إلى نهائي "يوروفيجن"، الذي سيقام غدا السبت في ليفربول البريطانية.

وفي النهائي ستكون هناك 26 فرقة. إذ ستشارك 20 فرقة متأهلة من نصفي النهائي، بالإضافة إلى فرق من الدول الخمس الكبرى: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، الراعية للحدث والمساهمة في معظم الدخل من البث التلفزيوني، بالإضافة إلى فرقة من أوكرانيا، إذا فازت أوكرانيا بنسخة العام الماضي. ورغم التعاطف الكبير الذي تحظى به الفرقة، يتفق المراقبون وخبراء المراهنات على استبعاد تحقيق أوكرانيا في الدورة السابعة والستين من "يوروفيجن" فوزاً ثانياً على التوالي في المسابقة.

وكان من المقرر أن تقام المسابقة في أوكرانيا الفائزة بنسختها من العام الماضي، لكن وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تستطع البلاد استضافة المسابقة هذا العام.المملكة المتحدة، التي احتلت المركز الثاني العام الماضي، تدخلت ونظمت المسابقة بدلا عنها.

أما روسيا، فاستُبعِدَت كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يتابع نهائي المسابقة حوالي 180 مليون مشاهد في جميع أنحاء العالم.

ليفربول في حمى مسابقة الأغنية الأوروبية

منع زيلينسكي من التحدث خلال الحفلة الختامية

من جانب آخر، رُفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه رسالة عبر الفيديو خلال الحفلة الختامية لمسابقةالأغنية الأوروبية، على ما أفاد اتحاد البث الأوروبي المسؤول عن تنظيم المسابقة أمس الخميس.

وأشار الاتحاد إلى إنّ "طلب زيلينسكي مخاطبة جمهور مسابقة الأغنية الأوروبية، مع أنه ينطوي على نوايا حسنة، لا يمكن للأسف الموافقة عليه لأنه يخالف القواعد الخاصة بالحدث الموسيقي". وأوضح الاتحاد أن "أحد ثوابت المسابقة يتمثل في طبيعتها غير السياسية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، يُمنَع الإدلاء بأي تصريحات سياسية أو ما شابه خلال الحدث".

وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى أنّ الحفلة الختامية للمسابقة التي ستقام السبت، ستشهد تكريماً لأوكرانيا مع حضور 11 فناناً أوكرانياً على المسرح، بينهم فرقة كالوش الفائزة في دورة العام الفائت. وستُعرض خلال الأمسية مقاطع الفيديو من مناطق اوكرانية مختلفة.

وترفع ليفربول الستارة عن نصب تذكاري يشكّل "رمزاً للأمل" بالنسبة إلى أوكرانيا. وتمثل المنحوتة المصنوعة من الألومنيوم رجلاً يحمل كتاباً تطير من بين طياته حمامة حاملة علماً أوكرانياً. وسيوضع التمثال في متنزه "ستروبيري فيلد" الذي استوحت منه فرقة "بيتلز" عنوان إحدى أغنياتها، على أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة السلام إليها.

سيلكه غونش/ ز.أ.ب (أ ف ب، DW)