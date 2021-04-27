 نهائي دوري الأبطال.. ويمبلي عوضا عن إسطنبول؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.05.2021

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رياضة

نهائي دوري الأبطال.. ويمبلي عوضا عن إسطنبول؟

عشاق الكرة داخل المملكة المتحدة يحبسون أنفاسهم انتظارا لقرار اليويفا حول مكان إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال. بريطانيا ترى أنه نهائي إنجليزي خالص تتوجب إقامته على عشب ويمبلي، بينما تدافع إسطنبول عن حقها في التنظيم.

رياض محرز ودي بروينه بعد تسجيل الأول هدفا ثانيا في شباك باريس سان جيرمان (إياب)، ضمن به فريقه مان سيتي، بطاقة التأهل إلى النهائي

رياض محرز ودي بروينه بعد تسجيل الأول هدفا ثانيا في شباك باريس سان جيرمان (إياب)، ضمن به فريقه مان سيتي، بطاقة التأهل إلى النهائي

بعد تأهل فريقين إنجليزيين إلى نهائي دوري الأبطال، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مغازلا عشاق الساحرة المستديرة داخل المملكة المتحدة، قائلا: "إنها قمة الكرة الأوروبية، ومع تأهل فريقين انجليزيين إلى النهائي، سيكون الأمر مشينا جدا لو لم يستطع المشجعون حضور (النهائي)".

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خطف رياض محرز الأضواء بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا. ابن ضواحي باريس برهن مجددا على أنه واحد من أفضل اللاعبين العالمين حاليا، رغم أن بداية مسيرته لم تكن مفروشة بالورود.

قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه عندما حول تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه باريس سان جرمان في ذهاب قبل النهائي.

تكتيك المدرب الألماني توماس توخل تغلب على طريقة لعب ريال مدريد ومدربه زيدان ونقل فريق تشيلسي لندن إلى إسطنبول في نهائي يواجه فيه مانشستر سيتي. توخل عاد للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري الأبطال.

بطبيعة الحال التقطت المواقع والصحف البريطانية هذا التصريح وتغنت به لكونه يطرب الكثيرين داخل البلاد، وهم يترقبون قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد غد الأربعاء، حول نقل نهائي تشامبيانزليغ بين مانشستر سيتي وتشيلسي المقرر في 29 من الشهر الجاري من ملعب إسطنبول إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن. سبب ذلك الحالة الوبائية في تركيا التي شهدت في الأسابيع الأخيرة توترا جديدا استدعى من السلطات فرض الإغلاق العام مجددا.

ومعلوم أن اليويفا سيجري اليوم الاثنين (10 من مايو/ شباط) جلسة تشاورية مع الحكومة البريطانية من جهة ومع رابطة الأندية الإنجليزية FA من جهة أخرى.

بالنسبة لعشاق تشيلسي أو مان سيتي فإن حلما سيتحقق، أما بالنسبة للمنظمين الأتراك فإنهم بقرار كهذا يستحضرون طعم مرارة لم يمض عنها عام. فالموسم الماضي أجبرت إسطنبول على التنازل للشبونة على حق تنظيم نهائي الأبطال بسبب كورونا، وها هو الفيروس قد يمنعها للمرة الثانية على التوالي من ذلك. لكن هذا الحل مرفوض تماما هذه المرة وفق تصريحات نهاد أوزدمير رئيس رابطة أندية كرة القدم التركية الذي شدد على أن النهائي سيقام في إسطنبول "انتهى الكلام!"، و"أننا نفذنا جميع التدابير المتفق عليها سلفا مع اليويفا" موضحا أن الإغلاق العام المفروض إلى غاية الـ 17 عشر من الشهر الجاري "لا يعني الكثير" بالنسبة لمباراة النهائي.

ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يقع ضحية تشيلسي ويودع البطولة من دور نصف النهائي.

ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يقع ضحية تشيلسي ويودع البطولة من دور نصف النهائي.

غير أن بريطانيا يوم الجمعة الماضية وضعت تركيا على القائمة الحمراء للدول الأكثر تضررا من كورونا، ما يعني أن سفر الأشخاص إلى تركيا سيحمل معه تعقيدات جمة للناديين، لأن من سافر إلى تركيا عليه الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام كاملة. وإذا كان هذا الإجراء لن يشمل اللاعبين الذين سيحصلون على استثناءات وفق تدابير اليويفا، إلا أن الأمر يشمل بالدرجة الأولى المشجعين فهناك 4 آلاف بطاقة حصل عليها الناديين ويجب البت في أمرها.

لكن حتى إذا ما أقيم النهائي في لندن، فإن الوافدين من صحافة دولية ومئات العاملين وغير ذلك سيواجهون قانون الحجر الصحي، إضافة إلى تحديد عدد الحضور والذي لن يزيد عن 10 آلاف متفرج في ملعب ويمبلي، وهو عدد قليل بالنسبة لليويفا الذي ينظر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر المقرر الأحد القادم والذي سيتابعه من المدرجات 20 ألف متفرج.

و.ب/ ع.خ

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