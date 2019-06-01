نهائي دوري الأبطال.. دقيقة صمت حداداً على رييس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال مساء السبت (الأول من حزيران / يونيو 2019) بين ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنكليزيين في مدريد، حداداً على اللاعب الدولي السابق الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي توفي جراء حادث سير عن عمر 35 عاماً.
ودافع رييس خلال مسيرته عن ألوان أندية عدة أبرزها إشبيلية وريال مدريد في إسبانيا، وأرسنال الإنكليزي. كما أنه حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب التي أحرزها في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (5).
وقبيل ساعات من المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال التي يستضيفها هذا المساء ملعب "واندا متروبوليتانو" التابع لنادي أتلتيكو مدريد، أحد الفرق التي دافع رييس عن ألوانها، قال الاتحاد القاري في بيان إن أسرته "تشعر بصدمة وحزن عميق لوفاة خوسيه أنطونيو رييس عن عمر 35 عاماً". وإذ أكد الاتحاد القاري الوقوف دقيقة صمت على رييس، فقد نقل في بيانه عن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قوله إن رييس حظي "بمسيرة لامعة وأحرز ألقاباً عدة أنى حل، وأنا أشعر بالصدمة والحزن" لوفاته المبكرة.
وأعرب العديد من الزملاء والمدربين السابقين لرييس عن تأثرهم برحيله، إذ أعرب الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال عن مواساته لعائلة رييس، بينما كتب الهداف التاريخي للفريق الفرنسي تييري هنري عبر "تويتر" عن تأثره لوفاة "لاعب رائع، زميل مذهل، وإنسان استثنائي".
وكان النادي الحالي لرييس، اكستريمادورا من الدرجة المحلية الثانية، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاته "في حادث سير". وأشارت خدمات الإسعاف وسلطات محلية في مسقط رأس اللاعب مدينة أوتريرا، إلى أن رييس توفي بعد حادث تعرض له على الطريق بين المدينة وإشبيلية، موضحة أن أحد أقاربه قضى أيضاً إلى جانبه، في حين أصيب شخص ثالث بجروح.
ونعى فريق إشبيلية، الذي توج معه رييس بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات بين العامين 2014 و2016، لاعبه السابق. وأورد عبر "تويتر": "لا يمكننا أن نعلن نبأ أسوأ من هذا. عزيزنا خوسيه أنطونيو رييس الذي نشأ في صفوف النادي، قضى في حادث سير".
وكتب قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس عبر "تويتر": "لا أجد الكلمات للتعبير. كل التعاطف مع العائلة. سنذكرك دائماً يا صديقي!" كما أعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري إرجاء مباريات كانت مقررة الأحد ضمن المرحلة 41 من بطولة الدرجة الثانية وإقامتها الثلاثاء.
مسيرة كروية حافلة
ونشأ رييس في صفوف الفئات العمرية لإشبيلية وانضم إلى الفريق الأول في العام 2000، قبل أن ينتقل في 2004 إلى أرسنال الإنكليزي الذي أعاره في صيف العام 2006 إلى ريال مدريد لموسم واحد. وفي 2007، انتقل إلى القطب الثاني للعاصمة الإسبانية أتلتيكو، الذي أعاره لموسم إلى بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعود إلى إشبيلية في شتاء العام 2012، ليستمر مع فريق نشأته حتى صيف 2016، ويتنقل بعد ذلك في أندية أقل شهرة.
وتوج رييس خلال مسيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز مع أرسنال عام 2004 وكأس الاتحاد الإنكليزي 2005، والليغا الإسبانية مع ريال مدريد (2007). وهو يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب "يوروبا ليغ" (5)، إذ توج ثلاث مرات مع إشبيلية ومرتين مع أتلتيكو.
وخاض اللاعب 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني بين 2003 و2006 سجل خلالها خمسة أهداف، علماً بأنه توج مع منتخب ما دون 19 عاما بلقب كأس أوروبا 2002.
خ.س/ ي.أ (أ ف ب)
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بداية صعبة
في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
سقوط مفاجئ
فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
ضربة موجعة
تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل بشق الأنفس
انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
تعادل مفروض
في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
فوز عريض
أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل مستحق
برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
خسارة قاسية
في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
"ريمونتادا" تاريخية
في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
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طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
نهائي بنكهة إنجليزية
تتجه الأنظار السبت (الأول من يونيو/حزيران 2019) إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يحتضن مباراة النهائي بين ليفربول وتوتنهام في قمة كروية بنكهة إنجليزية خالصة. وسيحاول "الريدز" في هذه المباراة المفتوحة على كل الاحتمالات تحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج، فيما لن يكون توتنهام الصلب في هذه المباراة لقمة سائغة لليفربول. إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان