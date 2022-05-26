نهائي الأبطال.. ليفربول الجامح على موعد مع "ملك أوروبا"

بعد 41 عاما من استضافة المواجهة الحاسمة بين الفريقين، ستكون العاصمة الفرنسية هي خشبة المسرح مجددا لواحدة من أبرز المواجهات في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني غدا السبت (27 مايو/ أيار 2022)، في نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

واختير ملعب "استاد دو فرانس" لاستضافة النهائي بعد تجريد ستاد مدينة "سان بطرسبرغ" الروسية من هذا الحق إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وستكون المباراة ثالث مواجهة بين الفريقين بنهائي بطولة المسابقة الأوروبية، والثانية بينهما في غضون آخر خمسة مواسم.

مستوى متكافئ

موقعة السبت تدخل في إطار المواجهات الكلاسيكية المثيرة على الساحة الأوروبية نظرا لتاريخ وقوة الفريقين وخبرة كل منهما في البطولة. ونظرا للمستوى المتميز الذي قدمه كل منهما هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، ما يجعل التكهن بهوية الفائز في هذه المواجهة في غاية الصعوبة.

ليفربول سيدخل اللقاء بعد أقل من أسبوع على ختام مسيرته في الدوري الإنجليزي، وصيفاً وبفارق نقطة واحدة خلف الفائز باللقب مانشستر سيتي.

أما الريال فقد حسم لقب الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم بأربع مراحل كاملة ما منحه فرصة التقاط الأنفاس والاستعداد بشكل أكثر أريحية للنهائي الأوروبي.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! أندري شيفشينكو 48 هدفا يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! تيري هنري 50 هدفا تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! توماس مولر 52 هدفا أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! رود فان نيستلروي و56 هدفا منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريم بنزيمة 86 هدفا الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! البرغوث و125 هدفا 120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريستيانو رونالدو المتربع ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.



ويستحوذ الريال على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبا كان أحدثها في 2018 على حساب ليفربول نفسه. أما الأخير، فرصيده من ألقاب "ذات الأذنين" بلغ ست مرات، آخرها في موسم 2019.

بيكر بعد كاريوس

تجدر الإشارة إلى أن وضع ليفربول يختلف هذه المرة عما كان عليه قبل أربع سنوات حين واجه الريال وخسر أمامه بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم. فالفريق يعتمد حاليا على حارس مرمى، البرازيلي أليسون بيكر المميز والقادر على صدّ اختراقات هجوم الريال القوي. فيما كان الحارس الألماني لوريس كاريوس أحد أسباب الهزيمة التي مني بها ليفربول في نهائي 2018 أمام الريال.

كان لبيكر دوراً بارزاً في فوز ليفربول باللقب الأوروبي في 2018/2019، ثم بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الموالي، والذي فاز به "ريدز" لأول مرة منذ 30 عاما.

وأحرز ليفربول ثنائية الكأس المحلية (كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية) لصالحه هذا الموسم كما فاز نجمه المصري محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة نفسها هذا الموسم. ومدربه الفني الألماني يورغن كلوب فاز للمرة الثانية بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للموسم.

غير أن لقب الدوري طار من يده، بعدما قلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين 3 / 2 على أستون فيلا في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

ظروف أفضل لريال

على النقيض، كانت الفرصة سانحة أمام الريال ومديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمنح بعض اللاعبين قسطا من الراحة بعد حسم لقب الدوري لصالحه في نهاية نيسان/أبريل الماضي.

الفضل الكبير يعود في ذلك إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي خاض موسما استثنائيا.

ولكن الصدمة الحقيقية التي تلقاها الريال قبل هذه المباراة النهائية تتمثل في قرار المهاجم الفرنسي الآخر كيليان مبابي بالبقاء في فريقه باريس سان جيرمان، بعدما كان "الملكي الأبيض" قاب قوسين أو أدنى من إتمام الصفقة مع مبابي.

وإذا فاز الريال باللقب غدا، سيصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يتوج بلقب دوري الأبطال أربع مرات علما بأنه أصبح أول مدرب يفوز بلقب الدوري مرة واحدة على الأقل في كل من الدوريات الخمسة الكبيرة في أوروبا (إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا) من خلال فوزه بلقب الدوري الإسباني مع الريال هذا الموسم.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)