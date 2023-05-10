 نهائي أبطال أوروبا ـ "إنتر" يُعول على دفاعه لتجاوز "سيتي" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2023

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نهائي أبطال أوروبا ـ "إنتر" يُعول على دفاعه لتجاوز "سيتي"

يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم وعشاق كرة القدم الأوروبية على وجه الخصوص، بشوق المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا غدا السبت.

أرشيف: نجوم من مانشستر سيتي الانجليزي

أرشيف: نجوم من مانشستر سيتي الانجليزي

يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي غدا السبت، والأمل يحدو أبناء المدرب سيموني إنزاجي بالتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة. واستعرضت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) في تقرير لها نقاط القوة والضعف في صفوف إنتر قبل المواجهة المرتقبة التي تقام على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في مدينة اسطنبول التركية.

نقاط القوة دفاع صلب لعب دفاع إنتر دورا بارزا في تقدم الفريق نحو المباراة النهائية لدوري الأبطال، حيث ظهرت القتالية والشراسة الدفاعية في أداء لاعبيه بدءا من مرحلة المجموعات، التي شهدت تواجد الفريق برفقة بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني. وحافظ إنتر على نظافة شباكه في 8 مباريات من إجمالي 12 لقاء خاضه الفريق خلال مشواره بالنسخة الحالية لدوري الأبطال، حيث كان من بينها 5 مواجهات من مجموع 6 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية، كان خلالها الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق، نجما فوق العادة.

لاوتارو مارتينيز كان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده بقطر العام الماضي، أبرز الأوراق الرابحة التي اعتمد عليها إنتر خلال مسيرته بدوري الأبطال هذا الموسم. ويدعم هجوم إنتر برفقة مارتينيز 25/ عاما/ كل من البوسني إيدين دجيكو، نجم مانشستر سيتي السابق، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

نهائي الدوري الأوروبي بين روما الايطالي وأشبيلية الأسباني

وكان لاوتارو غزير الإنتاج خلال المواسم الأربعة الأخيرة مع إنتر، وقبل مواجهة الفريق ضد الجار اللدود ميلان في الدور قبل النهائي، حث زملائه في النادي على تسخير الوحدة التي أدت إلى انتصار بلاده في المونديال الأخير، وهذا يمكن أن يخدم الفريق الإيطالي بشكل جيد مرة أخرى. وضع المستضعف كشف إنزاجي أن مهمته كانت تتمثل في التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا عندما تم تعيينه مديرا فنيا لإنتر في صيف 2021.

لقد اقتنع بهذا الهدف في الموسم الماضي قبل أن يتجاوز التوقعات هذه المرة. إنه يعلم أن مانشستر سيتي سيكون المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب وسيتعرض الفريق الإنجليزي لضغوط أكبر لحصد الكأس، وقد أظهر المدرب الإيطالي الشاب قدرته على استخدام مثل هذه المواقف لصالحه. نقاط الضعف تذبذب الأداء رغم حملته في دوري الأبطال المثيرة للإعجاب، فقد عانى إنتر من موسم محلي متذبذب الأداء ولم يتمكن بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي عام 2021 من التنافس مع نابولي الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم.

وساهمت انتفاضة الفريق في المراحل الأخيرة من الدوري الإيطالي إلى إنهائه الموسم وهو في المركز الثالث، كما تقلصت الضغوط الملقاة على الفريق لاسيما بعد معاقبة يوفنتوس بخصم 10 نقاط من رصيده. وتلقى فريق إنزاجي عددا ليس بالقليل من الهزائم، حيث تكبد 12 خسارة من إجمالي 38 مباراة لعبها الفريق في الدوري الإيطالي، لكنه كان الأقل تعادلا بين أندية المسابقة، بعدما حقق 3 تعادلات فقط. مرحلة غير مألوفة رغم تتويجه بدوري الأبطال 3 مرات، كان آخرها عام 2010، وامتلاكه سجلا حافلا في المسابقات القارية، لكن خبرة لاعبي إنتر في مثل هذه المواعيد الكبرى تبدو ضعيفة.

  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


ومنذ أن قاد البرتغالي جوزيه مورينيو إنتر إلى المجد قبل 13 عاما، تجاوز الفريق الإيطالي مرحلة المجموعات في البطولة 4 مرات فقط، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع سجل مانشستر سيتي، الذي بلغ الأدوار الإقصائية في البطولة خلال المواسم العشرة الأخيرة، وصعد للمربع الذهبي على الأقل في آخر ثلاثة مواسم، علما بأنه تأهل للنهائي عام 2021.

صعوبة اختراق دفاع المنافسين ينتهج إنزاجي طريقة لعب 3 - 5 - 2، مخالفًا الاتجاهات الحديثة من خلال اللعب بمهاجمين صريحين. تسمح هذه الخطة للمدرب بالاستفادة القصوى من مهاجميه الأربعة مارتينيز ولوكاكو وخواكين كوريا ودجيكو. ومع ذلك ، فإن الاعتماد على الظهيرين والأجنحة فقط لتوفير مساحة في مناطق الهجوم يمكن أن يؤدي إلى تركيز اللعب في وسط الملعب ويجعل من الصعب اختراق دفاع المنافسين.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ / رويترز)

 

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