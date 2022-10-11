نهائيان مبكران: مواجهتان ناريتان في ثمن نهائي دوري الأبطال

شدد يوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا .

وأوقعت قرعة دور الـ 16، التي سحبت اليوم الاثنين (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، فريق بايرن في مواجهة باريس سان جيرمان، الذي كان قد اصطدم به في نهائي دوري الأبطال في موسم 2019 / 2020، وانتهت تلك المواجهة بتتويج بايرن ميونخ باللقب.

وقال ناغلسمان عقب مراسم سحب القرعة: "أمامنا فترة حتى تأتي تلك المواجهة، حيث لا تزال تفصلنا عنها بطولة كأس العالم، لكننا نتطلع إليها."

وتأهل بايرن ميونخ من صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست بدور المجموعات. أما باريس سان جيرمان، فقد تأهل من المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلين.

ودأب سان جيرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف، وثأر سان جيرمان لخسارته في الموسم التالي مجردًا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

أوقعت القرعة بايرن في مواجهة باريس سان جيرمان، الذي كان قد اصطدم به في نهائي دوري الأبطال في موسم 2019 / 2020 (أرشيف)

مواجهة نارية أخرى

كما أوقعت القرعة ريال مدريد ، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية (14) في مواجهة مع ليفربول الإنجليزي.

وقد التقى الفريقان عدة مرات في السنوات الأخيرة وكانت الغلبة دائمًا لريال مدريد. وعلق مدير العلاقات العامة في ريال مدريد النجم السابق إميليو بوتراغينو عن المواجهة بين العملاقين الاوروبيين بقوله "إنهما ناديان يملكان تاريخا كبيرا وستكون المواجهة ملتهبة ومثيرة لأنصار الفريقين".

بدوره يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علمًا أنه بلغ نهائي عام 2021 وخسر أمام جاره تشلسي صفر-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيغ الألماني.

وسيواجه نابولي الإيطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محليًا وقاريًا، اينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

ويلتقي ميلان العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام طويلا مع توتنهام الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني بطل عام 1997 مع تشلسي الانكليزي. وفي المباراة الاخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنجلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جيرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 آذار/مارس المقبل.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا)