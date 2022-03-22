نمو في سوق السيارات الكهربائية

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هل كنا نتوقع قبل 120 سنة رؤية سيارات كهربائية وقيادتها؟
في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنتعرف على تاريخ وتطور السيارات الرفيقة بالبيئة.
بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
بحضور المستشار الألماني ونائبه الذي يشغل أيضا حقيبة الاقتصاد، شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تفتتح مصنعها على أطراف العاصمة برلين، والذي ينتظر منه توفير نحو 12 ألف وظيفة وطاقة انتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا.
قدم إيلون ماسك الروبوت "أوبتيموس"، الذي يريد إنتاجه بالملايين وبتكلفة أقل من 20 ألف دولار وقال إن "هذا يعني مستقبلاً مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل فيه الناس على ما يريدون من منتجات وخدمات". ويمكن استخدام الروبوت في المنازل.
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