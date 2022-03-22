نمو في سوق السيارات الكهربائية

إيلون ماسك يعرض نموذجين للروبوت الشبيه بالإنسان "أوبتيموس"

قدم إيلون ماسك الروبوت "أوبتيموس"، الذي يريد إنتاجه بالملايين وبتكلفة أقل من 20 ألف دولار وقال إن "هذا يعني مستقبلاً مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل فيه الناس على ما يريدون من منتجات وخدمات". ويمكن استخدام الروبوت في المنازل.