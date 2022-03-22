 نمو في سوق السيارات الكهربائية | عالم السرعة | DW | 13.10.2022

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عالم السرعة

نمو في سوق السيارات الكهربائية

هل كنا نتوقع قبل 120 سنة رؤية سيارات كهربائية وقيادتها؟ في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنتعرف على تاريخ وتطور السيارات الرفيقة بالبيئة.

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عالم السرعة - تطور في قطاع السيارات الكهربائية 13.10.2022

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