 نمو ديمغرافي ″ناجح″ في البلدان المغاربية..نموذج لأفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

نمو ديمغرافي "ناجح" في البلدان المغاربية..نموذج لأفريقيا؟

سكان افريقيا يزدادون بسرعة. ونسبة الولادات العالية تضع القارة أمام تحديات هائلة. لكن عدد الأطفال يتراجع عندما تزداد نسبة التعليم والصحة ومواطن العمل حسب دراسة ووفقا للتقدم الحاصل في تونس والمغرب وبلدان أخرى.

Somalia Kinder UNICEF Afrika (AP)

سكان افريقيا ليسوا فقط من الشباب، بل إن عددهم يرتفع بسرعة كبيرة. لكن عدد الأطفال المرتفع في العائلات لا يعني بركة بالنسبة إلى القارة. النمو الاقتصادي في كثير من البلدان لا يتناسب مع تلك الارتفاع والفقر يزداد. والأطفال كتأمين على الحياة في سن الشيخوخة يقوم على اعتقاد تقليدي ما يزال منتشرا هناك، غير أنه يزيد من حدة الوضع الديمغرافي. وحتى 2050 يُتوقع أن يتضاعف عدد سكان افريقيا من 1.3 مليار إلى 2.5 مليار شخص.

النيجر: أعلى نسبة ولادة

" هذا القدر من النمو السكاني يضع البلدان المختلفة أمام مشاكل وسيعمل على إجهاد بلد مثل ألمانيا"، تقول أليسا كابس، موظفة في معهد برلين للسكان والتنمية. وهي تذكر بلاد النيجر الفقيرة في غرب افريقيا كمثال، ففي هذه البلاد توجد أكبر نسبة ولادة وسيزداد عدد سكانها إلى ثلاثة أضعاف حتى عام 2050. "وبالنسبة إلى هذه الزيادة في الأشخاص تنقص البنية التحتية والرعاية الصحية والمستشفيات والتعليم ومواطن العمل"، كما تشرح كابس المأزق المتوقع في كثير من بلدان افريقيا. والسبب هو أنه رغم انخفاض وفيات الأطفال تبقى أعداد الولادات في مقارنة عالمية بـ 4.7 أطفال لكل امرأة عالية في المتوسط.

في هذا السياق هناك السؤال فيما إذا كان انخفاض عدد الأطفال يسرّع عملية التنمية نحو مزيد من الرفاهية؟ أم أن الانخفاض يحصل أولا عندما يتقدم النمو الاقتصادي؟ "إنها حلقة مغلقة"، تقول كابس في حديثها مع دويتشه فيله. وقد تابعت هذه المسألة في إطار دراسة شملت تونس والمغرب وبوتسوانا وغانا وكينيا وإثيوبيا  والسنغال. والنتائج عرضها الآن معهد برلين. "هناك حاجة إلى قدر من التنمية ثم تتراجع الولادات، وهذا يخلف تحفيزات لتطور جديد". ويمكن قراءة هذا التطور في البلدان الآسيوية، فيما يسمى "النمور الاقتصادية"، بينها كوريا الجنوبية وتايوان.

Malawi Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Mkundi Region Dedza (imago/epd/S. Vogt)

ضمان الغذاء للأطفال ضرورة ملحة في كثير من البلدان الإفريقية

التعليم حاسم

عامل حاسم لتراجع الولادات هو التعليم. "المزيد من التعليم يؤثر بطريقة غير مباشرة"، تقول كابس. "كلما طالت فترة ذهاب البنات إلى المدرسة كلما تقدم سنهن في الزواج". هذا ما كشفت عنه الدراسة التي تفيد بان الفتيات في هذه الحالة "تبني آفاقا مستقبلية أخرى وتساهم في دخل العائلة". والتعليم يؤدي إلى تحول صور الأدوار التقليدية المتأثرة في الغالب بالدين. "ونعمة الأطفال هي بالنسبة إلى عائلة افريقية في الغالب ضرورة لتأمين الرعاية في السن والأطفال بإمكانهم العمل كيد عاملة ضرورية في الحقل".، حسب الدراسة.

لكن التحول الديمغرافي في افريقيا يحصل، حسب جيكي سيليي فقط ببطيء. ومدير معهد جنوب افريقيا للدراسات الأمنية يُرجع ذلك لمستوى التعليم المنخفض عند البنات والسيدات والنقص في الرعاية الصحية. كما ان هناك نقصا في التوعية وأساليب منع العمل الحديثة. لكنه يعتبر أنه من المهم أن يبدأ نقاش حول ذلك في افريقيا، لأن الأمر يطال المجتمع برمته. كما يؤكد على التركيز  في مجال تغيير التفكير باتجاه تكوين عدد أكبر من الأشخاص في سن العمل كي ينمو الاقتصاد.

شمال افريقيا ناجحة: العائلات الصغيرة هي المقياس

"الكثير من الناس يعتقدون أن طاقة الشباب الكبيرة في افريقيا تؤدي إلى نمو اقتصادي، لكن ذلك مشروط. فإفريقيا أمامها ثلاثة عقود حتى يستفيد السكان من النمو الديمغرافي أي الشعور بمزيد من الدخل والنمو". لكن النجاح مسجل وذلك في شمال افريقيا. فالجزائر والمغرب وتونس، حسب سيليي، سجلت نسب الولادة الأقل في القارة وبعدها تأتي بلدان في جنوب افريقيا بعدد أطفال قليل في العائلة الواحدة.

Mutter mit krankem Kind (DW)

عدد الولادات يتراجع في الكثير من البلدان الإفريقية

على سبيل المثال تنجب التونسيات طفلين في المتوسط. وتزدهر بلدان شمال أفريقيا بشكل أفضل من غيرها في القارة السمراء. وفي تونس كان هناك عدد من الإصلاحات التي استهدفت النساء على مدار سنوات. وبنتيجة ذلك حصلن على المزيد من الحقوق مثل الحق في التصويت والحرية في التعامل مع الحجاب إضافة إلى الحق في التمتع بالتعليم العالي.

وجنوب افريقيا ومصر متقدمة وتستفيد حاليا من العلاوة الديمغرافية. وهي تتحقق عندما تتراجع أعداد الأطفال وتدخل الأجيال التي ولدت في فترة زيادة الولادات حياة العمل لتساهم في الاقتصاد ويكون لديها لاحقا أطفالا أقل. وهذا يشترط توفير عدد كاف من أماكن العمل والوظائف.

الحق في اتخاذ القرار

وإلى جانب جنوب افريقيا هناك بوتسوانا الصغيرة في الجنوب التي تتوفر على مستوى تنموي جيد وقد أوقفت الانفجار السكاني. "اثيوبيا أذهلت"، كما تؤكد أليسا كابس. فالبلاد تطورت في السنوات الـ 25 الأخيرة بشكل كبير: وتراجعت وفيات الأطفال إلى النصف وتضاعف عدد طلال المدارس ومتوسط العمر ارتفع بقوة. "ومن خلال ذلك انخفض عدد الأطفال لكل عائلة إلى أربعة". وبشكل مشابه هو التطور في غانا التي استفادت من الإصلاحات مبكرا في قطاع الصحة والتعليم وأيضا الزراعة.

والتجارب تبين، حسب الدراسة أن عدد الأطفال يتراجع عندما تنجح الدول في تطوير نموذج شامل فعال يقود إلى تطور في مجالات التعليم والصحة وإيجاد فرص العمل. والهدف يبقى الحق في تقرير مصير انجابهم بأنفسهم. "الناس وجب عليهم اتخاذ القرار بأنفسهم حول عدد الأطفال الذين يرغبون فيه"، تقول كابس. "العائلات الأصغر كمقياس عادي ـ هذه عملية يجب أولا أن تسير قدما".

مارتينا شفيكوفسكي/ م.أ.م

  • Wüste Guelta d Archei, Tschad (Foto: Imago Images/robertharding)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    الصحارى تتوسع!

    فيما مضى كانت أفراس النهر والفيلة لاتزال تعيش في الصحراء. لكن الصحارى اليوم جرداء. في هذه الصورة بحيرة صغيرة تذكرنا بزمن غابر، وتغذيها المياه الجوفية الناشئة عن مياه الأمطار التي انهمرت منذ آلاف السنين. لكن المناخ هنا تغير، ما أدى إلى نشوء مناطق رملية واسعة. وحتى اليوم يستمر التصحر، والمسؤول عن ذلك هو الإنسان.

  • Fortschreitende Wüstenbildung in Indien (Foto: picture-alliance/dpa)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    الإنسان يدمّر الطبيعة!

    نشوء الصحارى الناتجة عن الأفعال البشرية يسمى بـ"التصحر". فعندما يدمّر الإنسان الموارد الطبيعية في المناطق ذات المناخ الجاف، تختفي النباتات وتصبح التربة قاحلة. وتنتشر مظاهر التصحر هذه في 70 بالمائة من المناطق القاحلة في كوكبنا، كما يظهر في الهند.

  • Die Wüste im Joshua Tree Park (Foto: picture-alliance/F. Duenzl)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    تهديد عالمي!

    في كل عام تزداد مساحة الصحارى في العالم بواقع 70 ألف كيلومتر مربع، وهذا ما يعادل مساحة إيرلندا. ووفقاً للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، فإن 40 بالمائة من سكان إفريقيا و39 بالمائة من سكان آسيا و30 بالمائة من سكان أمريكا الجنوبية يعيشون في مناطق مهددة بالتصحر. لكن التصحر يهدد مناطق أخرى في الولايات المتحدة وإسبانيا أيضاً.

  • Wüstenbildung in China (Foto: Imago/Xinhua)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    الجفاف بسبب الرعي الجائر

    أحد أسباب التصحر هو الانفجار السكاني في بعض البلدان. ففي الصين مثلاً، يجب على الأرض الجافة أن تغذّي المزيد من الناس. ويترك مربو الماشية عدداً كبيراً من الحيوانات ترعى في المراعي، لتأكل كل النباتات. وهذا ما يضعف من تماسك التربة لتبدأ بالتآكل بوساطة الرياح والمطر. وهذا ما يزيد من مساحة الصحارى في الصين بواقع 2500 كيلومتر مربع سنوياً.

  • Schiffswrack im gefallenen Aralsee (Foto: picture-alliance/dpa)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    بحر بدون ماء!

    يعد "بحر آرال" على الحدود بين كازاخستان وأوزبكستان رمزاً للسياسة الزراعية الفاشلة التي أدت إلى التصحر. ففي السابق، كان "بحر آرال" رابع أكبر بحيرة في العالم. أما اليوم، فلم يبقَ منه إلا القليل. فإبان الحقبة السوفيتية، استغل البلدان المتجاوران البحيرة لري حقول القطن. ومنذ ذلك الحين، تُركت سفن الصيادين على اليابسة.

  • Ausgetrockneter Fluss in Spanien (Foto: picture-alliance/ ZUMAPRESS/M. Reino)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    عندما يتم التضحية بالغابات من أجل السياح!

    ولا تعاني البلدان النامية فقط من التصحر. ففي إسبانيا ينتشر التصحر بشكل أسرع. ومن يتسبب بذلك هم السياح من جميع أنحاء العالم. فمن خلال بناء الفنادق، غالباً ما يتم إزالة غابات بأكملها، وبذلك تفقد التربة تماسكها وتتآكل. ناهيك عن المناطق التي تغطى بالقواعد الإسمنتية. ومنطقة غوادالاخارا بالقرب من مدريد هي من المناطق المتضررة من ذلك (كما يظهر في الصورة).

  • Eine Wiege in einer Wüste (Foto: Reuters/Murad Sezer)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    التصحر هو أحد أسباب الهجرة!

    ماعدا تدمير النظام البيئي، يؤدّي التصحّر إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يصبح الناس أفقر ويعانون من سوء التغذية، وبالتالي يتعين عليهم مغادرة بلدانهم. وبحسب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي فإن التصحر في إفريقيا يؤثر على 485 مليون شخص. وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 60 مليون شخص سيغادرون المناطق الصحراوية في إفريقيا بحلول عام 2020.

  • Ein Mann bewässert den Boden (Foto: Getty Images)

    في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

    مكافحة التصحر

    تعمل بعض الدول على مكافحة التصحر. فمنذ عقود، تحاول الصين مواجهة التصحر من خلال إعادة التحريج وزراعة الغابات. ويهدف مشروع "الجدار الأخضر" في الصين إلى تحقيق هدف طموح وهو إعادة زراعة منطقة تعادل مساحة ألمانيا بحلول عام 2050. وتسلط الأمم المتحدة الضوء على ظاهرة التصحر في "اليوم العالمي لمكافحة التصحر" في 17 حزيران/يونيو من كل عام. إعداد: باتريك غروسه/م.ع.ح


 

مختارات

منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية.. رهانات وتحديات كبيرة

بعد 17 عاما من المفاوضات الصعبة، أطلق الاتحاد الإفريقي "المرحلة التشغيلية" لمنطقة التجارة الحرة القارية التي وصفها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخية". لكن هذا المشروع الطموح يواجه عقبات وتحديات عديدة. (08.07.2019)  

منظمة مكافحة الجوع.. أمل الملايين في أفريقيا

الحروب وتحول المناخ يزيدان من وطأة الجوع، حسب التقرير السنوي لمنظمة مكافحة الجوع الألمانية لعام 2018. وفي تنفيذ برامجها تعول المنظمة على الوسائل الرقمية بهدف خدمة استقلالية الأفراد واعتمادهم على أنفسهم. (26.06.2019)  

مستقبل أفريقيا- مشاريع طموحة والتجارة الحرة محور قمة النيجر

14 مبادرة على أجندة 2063، لتمهيد طريق القارة السمراء نحو مستقبل أفضل. وستكون اتفاقية التجارة الحرة محور قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر. لكن هناك مشاريع أخرى لا تزال على لائحة الانتظار. (06.07.2019)  

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر.. الصحارى تتوسع والإنسان هو المسؤول!

يهدد التصحر ملايين الناس حول العالم، ورغم المساعي الدولية لمكافحته إلا أنه مستمر بالانتشار. في ألبوم الصور هذا نسلط الضوء على أسباب التصحر وتأثيراته، بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التصحر" في 17 حزيران/يونيو. (17.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball | FC Liverpool | Torwart Alisson Becker mit Tochter

زوجة حارس ليفربول تكشف سراً من أسرار زوجها في غرفة النوم! 11.07.2019

يبدو أن حارس ليفربول أليسون بيكر يملك في جعبته الكثير من المواهب بعيداً عن عالم الساحرة المستديرة. زوجة الحارس البرازيلي كشفت عن سر من أسرار بيكر، الذي أنهى موسمه بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب "السامبا".

Roma in Italien

في مفترق طرق بين عالمين .. أطفال المهاجرين في إيطاليا 17.05.2019

حوالي 10 في المائة من الأشخاص دون سن 18 في إيطاليا قد ولدوا لأبوين مهاجرين. غير أن الغالبية العظمى منهم ولدوا على أرض إيطالية. دراسة تبحث في الفرص والتحديات التي يواجهها هؤلاء الأطفال.

Symbolbild chinesische Auslandshilfe in Afrika

التنين الصيني يواصل زحفه في شمال إفريقيا .. من يغري من؟ 04.09.2018

أمام أعين الأوروبيين والأمريكيين تتوغل الصين اقتصاديا في القارة السمراء، وتحديدا في دول شمال إفريقيا حيث تحولت إلى أهم الشركاء الاستراتيجيين. تعميق العلاقات اهتمام متبادل من الجانبين بعد الخيبة من السياسات الأوروبية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  