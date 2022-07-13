نمو المدن الكبرى

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يعيش كل ثامن شخص في مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. والمدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين أو أكثر تعتبر مدينة كبرى. حركة المرور بلغت حدودها القصوى. لذلك يعمل المهندسون المعماريون ومخططو المدن على تصميم مدن نموذجية تنظم حركة المرور.
تعاني مقاطعة شاندونغ الصينية من تأثيرات سيئة للأمطار الغزيرة والفيضانات ما تسبب في تعطل حركة المرور وتقطع السبل بالمركبات في الطرق. على خلفية ذلك دعا خبراء لإنشاء "مدن إسفنجية".
لا يمكن أن تكون الضوضاء مزعجة فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تصيب الإنسان بالمرض، كما يمكنها أن تسبب اضطراب النظم البيئية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء، إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الخطر.
أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.
خلقت جائحة كورونا ما لم يكن في حسبان حتى أفلام الخيال العلمي، مدن فارغة، مطارات ومدارس مهجورة، تعليق حركة الطيران وحظر تنقل المسافرين، كما أغلقت المطاعم والمقاهي، في تجربة عالمية غير مسبوقة بتداعيات لم تكن كلها سلبية.
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