 نمو المدن الكبرى | صنع في ألمانيا | DW | 13.07.2022

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صنع في ألمانيا

نمو المدن الكبرى

يعيش كل ثامن شخص في مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. والمدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين أو أكثر تعتبر مدينة كبرى. حركة المرور بلغت حدودها القصوى. لذلك يعمل المهندسون المعماريون ومخططو المدن على تصميم مدن نموذجية تنظم حركة المرور.

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