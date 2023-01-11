 نموذج أفريقي رقمي واعد لتقريب المواطن من الخدمة الطبية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.01.2023

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صحة

نموذج أفريقي رقمي واعد لتقريب المواطن من الخدمة الطبية

تقدم العديد من الشركات حديثة العهد في إفريقيا رعاية صحية رقمية، والعدد في ارتفاع مستمر. وفقا للخبراء، تعد إفريقيا رائدة في هذه الخدمة ولكن عقبات مثل التعليم والتمويل تقف عائقا أمام مثل هذه المشاريع الرائدة.

Uganda | Smartphone Nutzerin in Kampala

عادة ما يتم التواصل مع الطبيب أو الصيدلية عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS أو WhatsApp

نظرا لصعوبة حصول المواطنين على الرعاية الطبية الكافية قامت شركة بريطانية بالشراكة منذ عام 2020 مع الحكومة الرواندية بتقريب الخدمات الصحية للمواطنين عبر الهاتف المحمول عن طريق البرنامج الرقمي Babyl. ووفقا للشركة، تم تسجيل أكثر من مليوني ونصف مستخدم في الدولة الصغيرة الواقعة في شرق إفريقيا حتى الآن في الخدمات الرقمية.

مختارات

توظيف خرائط الإنترنت التفاعلية والفيسبوك في الخدمة الصحية بدأ يغزو الحياة اليومية على مستوى العالم، خاصة أن السكان العاديين هم من يسهمون في تشكيل هذه الخرائط، مثلا لتحديد المناطق التي تفتر للأدوية وللتواصل مع مرضى الإيدز

قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.

تختلف معاناة اللاجئين والمهاجرين من بلد أوروبي إلى آخر، لكن الأسوأ أن تكون مهاجراً بدون أوراق ثبوتية في إيطاليا، حيث تصبح حياتك مهددة حين يداهمك المرض. لكن هناك إمكانيات للاستفادة من الرعاية الصحية، فما هي؟

فكرة مشروع Babyl مصدرها مدينة بابل القديمة. هناك، منذ ما يقرب من 2500 عام، كان المواطنون المحتاجون إلى المشورة الطبية يجتمعون في الأسواق ويتبادلون وجهات النظر حول علاج الأمراض الشائعة. وحسب موقع الشركة البريطانية فإن مشروعها Babyl يستند إلى واحد من أقدم الأمثلة على دمقرطة الرعاية الصحية.

في مارس 2020، دخلت شركة Babyl في شراكة مع حكومة رواندا والهدف المعلن كان إنشاء خدمات رقمية أساسية بأسعار مناسبة. تعد الصيدليات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد جزءا من النظام الذي يعتمد على الانتشار السريع لخدمات الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء رواندا. وبمساعدة Babyl يمكن إجراء الاستشارات والاختبارات والحصول على الوصفات الطبية والمدفوعات عبر الهاتف باستخدام خدمة SMS .

مشروع رقمي واعد.. ولكن!

مبدأ مشروع Babyl أن يرسل المستخدم عبر تطبيق Babyl رمزا بسيطا لتحديد موعد، ويتصل به الطبيب في الوقت المتفق عليه. إذا وصف الطبيب دواء أو اختبارات أخرى، يتلقى المستخدم رموزا إضافية يمكنه تقديمها للصيدليات والمراكز الصحية القريبة منهم. بعض الروانديون ليسوا مقتنعين بعد ولا يثقون في هذا النظام الرقمي بل يفضلون مراجعة الطبيب مباشرة لإجراء فحص كامل.

أما كاليوبي سيمبا، المدير الطبي لبابل رواندا، يدرك أن المشاكل التي تنتظر هذا المشروع كبيرة نظرا لنقص العاملين في مجال الرعاية الصحية، حسب لقاء أجراه سيمبا مع DW. وأضاف أن الكثير من الأطباء يفضلون العمل في المدن ما أدى إلى نقص في عدد الأطباء في الأرياف.

ويدرك سيمبا أيضا انعدام الثقة العميق في الخدمات الصحية الرقمية. وقال: "لم يكن من السهل اختراق سوق البلاد لأن مستوى المعرفة حول الخدمات الصحية الرقمية منخفض ولا يزال بعض الناس لا يؤمنون بالاستشارة الرقمية". أما هدفه فكان: "علينا أن نتأكد من أن كل فرد في البلد يفهم أن الاستشارة عبر الإنترنت ممكنة."

Symbolbild I Digitale Gesundheitsberatung in Afrika

خدمة "بابل" توفر الاتصال بالطبيب عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر

أفريقيا كرائدة في الرقمنة الصحية

تبقى المرافق الصحية في إفريقيا بعيدة في العديد من الأماكن، والمعدات غير كافية والخدمات باهظة الثمن. ويتعين على معظم المواطنين دفع ثمن الخدمات الطبية من مالهم الخاص لنقص في التأمين صحي وفقا لـ (Global Perspectives Initiative). لكن الرقمنة تسمح بإحداث قفزات كبيرة في التنمية في قطاع الرعاية الصحية بدعم من عدد متزايد من الشركات الشابة.

وقالت هانه هولشه من مؤسسة (Global Perspectives Initiative)، هناك العديد من القطاعات المختلفة في قطاع الصحة التي يمكنك التدخل فيها. في Life Bank في نيجيريا، يمكنك التوصل بالدم والأكسجين مباشرة إلى باب منزلك عند الطلب، وهناك خدمة على مدار 24 ساعة، وفي كينيا، يمكن للمرضى في Suri Health التحدث مع الأطباء في مستشفى افتراضي.

وترى خبيرة الصحة هولشه أن هناك فئة سكانية شابة في إفريقيا، والعديد من المواطنين الرقميين متعلمين جيدا والحصول على الهواتف المحمولة والهواتف الذكية يسير بوثيرة سريعة. 41 دولة لديها استراتيجيات للصحة الرقمية، والعديد من الدول الأوروبية ليس لديها ذلك حتى الآن. ومع ذلك، فإن العقبة الأكبر هي الموارد المالية.

وتؤكد منظمة SolidarMed السويسرية، الملتزمة بتوفير الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية في إفريقيا، على إمكانات القارة للابتكار. وترى المنظمة السويسرية أن الرقمنة تتقدم بسرعة في إفريقيا، وبعض المناطق في إفريقيا رائدة. على سبيل المثال، يمكنك تحويل الأموال باستخدام هاتفك المحمول منذ عدة سنوات، بينما في بعض البلدان الأوروبية تم الترويج لهذا فقط أثناء الوباء.

مارتينا شفيكوفسكي / ع.اع.

  • Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Stefan Menne)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    وحدة جوية للعناية المركزة

    يستعمل الجيش الألماني الآن طائرة إيرباص من نوع A400M كوحدة للعناية المركزة. وتسع هذه الطائرة لستة مرضى، كما تُستعمل أيضا لإنقاذ ضحايا المناطق المنكوبة. وتم عرض وحدة للعناية المركزة على متن الطائرة في وقت سابق بمطار برلين-تيغيل.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    ميزات خاصة

    سُلمت حوالي 19 طائرة من نوع إيرباص A400M إلى أسطول النقل الجوي 62 في بلدة فونستورف القريبة من هانوفر. وزُودت وحدات العناية المركزة على متن الطائرة بميزات طبية خاصة. ويقوم جندي (الصورة) باختبار جهاز التنفس الاصطناعي على أحد أسرة المرضى.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    نظرة شاملة

    عبر جهاز مراقبة، يستطيع الجندي معاينة الوضع الصحي للمريض. ويضمن النقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم إخلاء سريعاً ورعاية طبية للمصابين.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    طبيب في الجو

    الطبيب أكسل هوبنر (الصورة)، يقف بجانب وحدة للعانية المركزة على متن طائرة إيرباص A400M. وإلى جانب استخدامها كمستشفى جوي، يمكنها أن تلعب دورا مهما في عمليات الإجلاء الطبي.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    إنقاذ سريع للأرواح

    على متن الطائرة، تتواجد ستة أسرة من أجل علاج المرضى خلال عملية الإجلاء. ولإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، تم تركيب وحدات نقل ومعدات خاصة في الجزء الخاص بنقل البضائع داخل الطائرة.

  • Airbus A310 MEDEVAC in Berlin (Reuters)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    دعم طبي

    يمكن لطائرة إيرباص A310 الخاصة بسلاح الجو أيضاً إخلاء الجرحى من مناطق الأزمات، بالاعتماد على وحدة خاصة للعناية المُركزة الموجودة على متنها. وتُوفر الطائرة ست وحدات نقل للمرضى، كما تقطع أيضا مسافات طويلة.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    أعطال وانتقادات

    نالت طائرة إيرباص من نوع A400M في السنوات الأخيرة نصيباً وافراً من الانتقادات، بسبب العديد من الأعطال. وطلب الجيش الألماني من الشركة المُصنعة تزويده بـ 53 طائرة، بيد أن مشاكل سياسية ومالية، فضلا عن أسباب أخرى تقنية أخرت عميلة التسليم. وبعد أكثر من 11 عاماً من الانتظار، تم أخيرا تسليم أول دفعات هذا النوع من الطائرات. إعداد: تيريزا سوستمان/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 