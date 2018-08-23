نمساوي يصطحب حصاناً معه إلى القطار!

ذكر موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" أن رجلاً نمساوياً ركب أمس الأربعاء (22 أغسطس/ آب 2018) القطار برفقة حصان كان معه. وأضاف الموقع الألماني أن الرجل وحصانه اضطرا بعد وقت قصير إلى النزول من القطار في محطة قريبة من جبال الألب في النمسا، فيما لم تتضح بعد أسباب إقدام الرجل على اصطحاب الحصان معه إلى القطار.

وأوضح موقع "فرانكفورته ألغيماينه" أن الرجل حاول في وقت سابق ركوب قطار آخر برفقة حصانه، بيد أن سائق القطار لم يسمح لهما بذلك، وأضاف أن شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية (ÖBB) تعاملت مع هذه الواقعة بنوع من الطرافة.

وتابع نفس المصدر أن شركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية نشرت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً للرجل وحصانه وهما يقفان وسط القطار، فيما بدأ بعض الركاب في التقاط الصور.

كما أفاد موقع "آبند تسايتونغ" أن الشركة النمساوية نشرت تغريدة على حسابها الخاص على موقع "تويتر" تنصح فيها الناس بعدم تقليد ما قام به الرجل النمساوي برفقة حصانه.

وفي نفس السياق، كتب أحد المغردين في "تويتر" يقول: "هل يتحتم على الحصان أن يدفع نصف ثمن تذكرة القطار أم ثمنها بأكمله؟"، بينما كتب شخص آخر متهكماً: "هل يجب اقتناء تذكرة قطار إضافية للحصان على غرار الدراجة الهوائية؟"

ر.م/ ي.أ