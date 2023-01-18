 نماذج بناء وفق مبدأ الليغو | صنع في ألمانيا | DW | 18.01.2023

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صنع في ألمانيا

نماذج بناء وفق مبدأ الليغو

بناء المنازل على أساس مبدأ الليغو. الهدف هو خلق مساحة معيشية في وقت سريع وبأسعار مناسبة. يتم حاليًا بناء سكن طلابي في برلين باستخدام وحدات جاهزة.

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