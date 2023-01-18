نماذج بناء وفق مبدأ الليغو

لاجئو أوكرانيا.. من أتون المعارك إلى بيروقراطية ألمانيا

وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.