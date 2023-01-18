نماذج بناء وفق مبدأ الليغو

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بناء المنازل على أساس مبدأ الليغو. الهدف هو خلق مساحة معيشية في وقت سريع وبأسعار مناسبة. يتم حاليًا بناء سكن طلابي في برلين باستخدام وحدات جاهزة.
تمثل الروائح الكريهة في المسكن، وخصوصا رائحة دخان السجائر، مصدر إزعاج كبير يعكر صفو المزاج الجيد. ومع ذلك، فإنه باستخدام بعض الوصفات المنزلية يمكنك التخلص بسرعة وفعالية من رائحة النيكوتين.
ألمح الرئيس الصيني بأن بلاده يمكن أن تتبع سياسة أقل تشددا في مواجهة كوفيد بعدما أثار حريق اندلع في مبنى سكني في شينجيانغ احتجاجات واسعة نادرة. فهل ساهمت استراتيجية "صفر كوفيد" الصينية في ارتفاع حصيلة الضحايا؟ DW تتحقق.
وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
البحث عن الاستقرار بين أربعة جدران وسقف وسط أزمة سكن متفاقمة دفع بعض المهاجرين في ألمانيا إلى الوقوع في براثن السماسرة. ما أبعاد الأزمة؟ وما الذي يجعل المهاجر يدفع آلاف اليورهات للسماسرة؟
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