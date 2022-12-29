نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل

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مؤثرات وسيدات مشهورات يقدمن ما يتعلق بحملهن على وسائل التواصل الاجتماعي - ويحاولن إظهار مدى جمالهن ونجاحهن ولياقتهن البدنية. ولكن ما تأثير هذا الضغط الاجتماعي على المرأة الحامل؟
أضاع كينغسلي كومان ركلة ترجيحية في نهائي كأس العالم فأطلق البعض عبارات عنصرية ضد النجم الفرنسي ما أعاد إلى الذاكرة حملات عنصرية مشابهة. الإيجابي هذه المرة هي حملة التصدي للعنصرية والدعم لكومان بعنوان "ارفع رأسك يا ملك!".
حكم الإعدام بحق الشاب المغربي إبراهيم سعدون في شرق أوكرانيا، يثير مزيدا من القلق. فيما تحاول أسرته وأصدقاؤه مناشدة العالم لإنقاذ حياته تنتشر حملات كراهية وتحريض ضد الشاب، كما يرصد تقرير للقناة الألمانية الأولى "أي آر دي"
فيما تحدث مدرب منتخب إيران عن إسعاد الإيرانيين بأداء جيد أمام إنجلترا أرسل قائد منتخب إيران تعازيه لأسر ضحايا الحملة القمعية على المتظاهرين. وأمسى إحسان حاج صفي أول لاعب إيراني يعلن في المونديال دعمه للاحتجاجات في بلده.
في الذكرى المئتين لفك رموز حجر رشيد الذي يعد بمثابة كلمة السر لحل الكثير من ألغاز مصر القديمة وأسس لعلم المصريات، تطلق البلاد حملة شعبية وثقافية لاستعادة حجرها الأشهر من بريطانيا، في مهمة أقرب ما تكون إلى المستحيلة.
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