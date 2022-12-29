نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل

في الذكرى الـ 200 لفك رموزه.. حملة مصرية لاستعادة حجر رشيد

في الذكرى المئتين لفك رموز حجر رشيد الذي يعد بمثابة كلمة السر لحل الكثير من ألغاز مصر القديمة وأسس لعلم المصريات، تطلق البلاد حملة شعبية وثقافية لاستعادة حجرها الأشهر من بريطانيا، في مهمة أقرب ما تكون إلى المستحيلة.