 نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل | صحتك بين يديك | DW | 29.12.2022

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صحتك بين يديك

نماذج الجمال المثالي أثناء الحمل

مؤثرات وسيدات مشهورات يقدمن ما يتعلق بحملهن على وسائل التواصل الاجتماعي - ويحاولن إظهار مدى جمالهن ونجاحهن ولياقتهن البدنية. ولكن ما تأثير هذا الضغط الاجتماعي على المرأة الحامل؟

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