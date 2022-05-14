نكونكو أفضل لاعب وشولر أفضل لاعبة في البوندسليغا

اُخْتِيْرَ كريستوفر نكونكو لاعب نادي لايبزج الألماني لكرة القدم كأفضل لاعب في ألمانيا في العام الحالي. كما تم اختيار ليا شولر لاعبة بايرن ميونخ كأفضل لاعبة وكريستيان شترايش مدرب فريق فرايبورغ كأفضل مدرب.

جاء ذلك في استفتاء الصحفيين الرياضيين الذي تجريه مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية.

وحصل الفرنسي نكونكو - 24 عاماً - على 134 صوتاً خلال الاستفتاء، متفوقاً على البولندي روبرت ليفاندوفسكي النجم السابق لبايرن ميونخ والحالي لبرشلونة الإسباني والذي حصل على 128 صوتاً، وحل في المركز الثالث كيفين تراب حارس مرمى انتراخت فرانكفورت المتوج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي فاز بالجائزة في الموسمين الماضيين.

وقال نكونكو الذي أصبح أول لاعب بفريق لايبزيغ بطل كأس ألمانيا، يتوج بالجائزة "أشعر بالفخر الشديد والتقدير لتمكني من حصد مثل هذه الجائزة المهمة"، وأضاف: "أولا وقبل كل شيء علي أن أشكر زملائي وطاقم التدريب وجميع العاملين".

فازت شولر بجائزة أفضل لاعبة بعد حصولها على 141 صوتاً في الاستفتاء

وانضم نكونكو إلى لايبزيغ في 2019 قادما من باريس سان جيرمان، وسجل 47 هدفا و46 تمريرة حاسمة خلال 137 مباراة مع الفريق، وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي من البوندسليغا، من قبل لاعبي دوري الدرجة الأولى.

وفازت شولر بجائزة أفضل لاعبة بعد حصولها على 141 صوتاً في الاستفتاء، وحلت ألكسندرا بوب لاعبة فولفسبورغ في المركز الثاني بحصولها على 115 صوتاً وجاءت الموث شولت حارسة مرمى فولفسبورغ في المركز الثالث.

كما فاز كريستيان شترايش 57 عاماً - بجائزة أفضل مدرب بعد أن قاد فرايبورغ لنهائي كأس ألمانيا واحتلال المركز السادس بالبوندسليغا، ليتأهل الفريق للدوري الأوروبي للمرة الأولى.

وحصل شترايش الذي يتولى تدريب فرايبورغ منذ عشرة أعوام، على 276 صوتاً ليتفوق على أوليفر غلاسنر مدرب فرانكفورت الذي حصل على 133 صوتاً وكذلك تفوق على شتيفن باومغارت مدرب كولونيا (كولن).

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)