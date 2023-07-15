نقل نتنياهو إلى مركز طبي مع ترجيح إصابته بجفاف

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت (15 تموز/يوليو 2023) إنه نُقل إلى مركز طبي بعد شعوره بدوار بسبب حالة جفاف واضحة لكنه في حالة جيدة، فيما لم تظهر أي مؤشرات على نقل محتمل للسلطة.
وصرح وزير الطاقة يسرائيل كاتس، وهو عضو في حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو، في تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية مساء السبت: "إنه عائد للعمل. تجاوزنا هذه المسألة". ونقلت رويترز عن وزير إسرائيلي قوله إن اجتماع الحكومة الأسبوعي سيُعقد غدًا الأحد بحضور نتنياهو.
وقبل تصريحات الوزير، أثار غياب نتنياهو المحتمل تساؤلات في وقت تواجه فيه البلاد أزمة بسبب التعديلات القضائية المزمعة بالإضافة إلى الصراعات المتأججة مع الفلسطينيين وإيران، سعى نتنياهو لتهدئة المخاوف من خلال نشر رسالة قصيرة مصورة.
وقال نتنياهو (73 عامًا) في المقطع الذي بثه التلفزيون الإسرائيلي: "الحمد لله، أشعر بأنني بخير حقًا"، وأضاف أن الرسالة جرى تسجيلها في المستشفى الذي نُقل إليه، وتابع مبتسمًا: "أطلب منكم جميعًا قضاء وقت أقل تحت أشعة الشمس وشرب المزيد من الماء وأتمنى أن نحظى جميعًا بأسبوع جديد جيد".
وذكر نتنياهو، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة هي الأطول في تاريخ إسرائيل، أنه كان يقضي عطلة في بحيرة طبريا منذ أمس الجمعة وسط موجة الحر. ووصلت درجات الحرارة هناك إلى 42 درجة مئوية اليوم السبت.
ونُقل نتنياهو إلى مركز شيبا الطبي في حي تل هشومير بالقرب من سكنه الخاص بمدينة قيسارية الساحلية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان بكامل وعيه بينما كان في طريقه إلى المركز الطبي ودخل غرفة الطوارئ سيرًا على الأقدام.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر لكن لم يتم تأكيد ذلك. وأضافت أنه لم يخضع للتخدير ولا تتخذ إجراءات لإعلانه عاجزًا عن أداء مهامه.
بيد انّ مكتب نتنياهو قال إنه نُقل إلى المستشفى بناء على توصية طبيبه الخاص بعد أن اشتكى من "دوار خفيف". كما ذكر مكتبه أن الفحوص الأولية لم تجد شيئًا غير طبيعي وأن "التشخيص الأولي هو الجفاف". وأضاف أنه يخضع لفحوص طبية روتينية إضافية. وقال بيان سابق إن حالته الصحية جيدة. ولم يتضح بعد من الذي قد يحل محله في حالة حدوث نقل طارئ للسلطة.
شخصية مثيرة للجدل
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون قد أصيب بجلطة دماغية عام 2006 ليخلفه في منصبه نائبه إيهود أولمرت. ويحل وزير العدل ياريف ليفين محل نتنياهو في أثناء رحلاته الخارجية.
ويواجه نتنياهو غضبًا في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة من الإسرائيليين وجعلتهم يشعرون بالقلق على استقلال المحاكم في المستقبل. كما يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويقول إنها مسيّسة.
ومع تهديد المئات من جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء احتجاجًا على التعديلات القضائية، بثت القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء مقطعًا صوتيًا لنتنياهو وهو يصرخ في اجتماع لمجلس الوزراء قائلًا إن مثل هذا العصيان "لا يمكن تصوره".
وقال الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد على تويتر: "أتمنى لرئيس الوزراء الشفاء التام والصحة الجيدة". وشعر نتنياهو بالإعياء في أوائل تشرين الأول/أكتوبر في عطلة يوم الغفران ونُقل إلى المستشفى أيضًا لفترة قصيرة.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
ياسر عرفات
بالرغم من تبنيه وقيادته للخيار المسلح، أطلق ياسر عرفات (1929-2004) ومنذ بداية السبعينات عدة إشارات وركز في خطاباته على رغبته في السلام، أشهره خطابه في الأمم المتحدة عام 1974. كان الهدف من أولى اتفاقيات أوسلو التوصل إلى اتفاق سلام دائم خلال خمسة أعوام يفضي إلى إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب. وتقديراً لجهوده في إحلال السلام نال عرفات (أبو عمار) مع إسحاق رابين وشمعون بيريز جائزة نوبل للسلام.
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
إسحاق رابين
بدأ إسحاق رابين (1922-1995) حياته في المجال العسكري قبل أن يتجه إلى العمل السياسي متقلداً عدة مناصب سياسية رفيعة أبرزها رئاسة الوزراء. قبل توقيع اتفاقية أوسلو اعترف رابين بمنظمة التحرير باعتبارها "الممثل" للشعب الفلسطيني. وفي أحدى أمسيات تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1995 لقي رابين مصرعه على يد متشدد يميني معاد للسلام في ختام فعالية تحت شعار "نعم للسلام، لا للعنف" (صورة لرابين قبل دقائق من الاغتيال).
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
محمود عباس
لعب محمود عباس (أبو مازن)، المولود في عام 1935، دوراً بارزاً في إتفاقية أوسلو عام 1993. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقع الاتفاق المذكور. بعد ذلك لعب دوراً محورياً في التفاهمات والبروتوكولات التالية كاتفاق غزة وأريحا وبرتوكول باريس الاقتصادي. وبعد رحيل عرفات ترأس عباس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. (عباس في أقصى اليمين)
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
شمعون بيريز
منذ تأسيس إسرائيل وحتى رحيله بقي بيريز (1923-2016) رقماً يصعب تجاوزه: وزيراً للدفاع، ورئيساً للوزراء، ورئيساً للدولة وغيرها من المناصب الرفيعة. ووقع بصفته وزيراً للخارجية اتفاقية أوسلو إلى جانب محمود عباس. "السلام يشبه الحب إلى حد بعيد. إنه عملية رومانسية يجب أن تُعاش ويُستثمر فيها ويوثق بها. كما أننا لا يمكننا فرض الحب، وكذلك لا يمكننا فرض السلام"، يوضح بيريز رؤيته. (حفل منح جائزة نوبل للسلام)
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
أحمد قريع
انخرط أحمد قريع، المولود عام 1937، في منظمة التحرير منذ نهاية ستينات القرن الماضي. ينعت بأنه "مهندس أوسلو" على الجانب الفلسطيني. وبعد الاتفاق لعب دوراً محورياً في كل محطات عملية السلام: بروتوكول باريس الاقتصادي، واتفاقية أوسلو الثانية، مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، ومفاوضات طابا عام 2001، ومؤتمر أنابوليس للسلام عام 2007. (قريع مع وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي).
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
بيل كلينتون
ما كان لإتفاق أوسلو وما تلاه أن يرى النور لولا جهود الرئيس الأمريكي الأسبق (1993- 2001) بيل كلينتون. وقد وصف الكثير من المراقبين كلينتون بأنه أكثر رئيس أمريكي كرس جهده لعملية السلام. وقد رعى أيضاً مفاوضات السلام بين إسرائيل وكل من الأردن وسوريا ولبنان. (في الصورة الملك الراحل حسين ورابين عند الإعلان عن توقيع إعلان واشنطن في تموز/يوليو 1994، والذي سبق اتفاقية وادي عربة).
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
تيري رود لارسن
بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 جرت سلسلة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف لأشهر في دول عديدة، بدون تحقيق تقدم فعلي، إلى أن فتحت بدون علم أحد، محادثات سرية في أوسلو بعيداً عن آلية مدريد الشاقة. واستضافت النرويج بين كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من عام 1993 ليس أقل من 14 اجتماعاً سرياً. وكان المحرك الرئيسي الأكاديمي والدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن.
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
بنيامين نتيناهو
تولى بنيامين نتانياهو، المولود عام 1949، رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 1996 في انتخابات حصل خلالها على دعم كبير من معارضي أوسلو. ومؤخراً قال نتيناهو إن أي دولة فلسطينية في المستقبل ينبغي أن تكون منزوعة السلاح وأن تعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهي شروط يقول الفلسطينيون إنها تظهر أنه ليس جاداً في مساعي إحلال السلام.
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
حماس والجهاد وفصائل فلسطينية
منذ الإعلان عن ولادة اتفاقية أوسلو أعلنت حركة حماس وبالمثل الجهاد الإسلامي وعدة فصائل فلسطينية أخرى معارضتها للاتفاقية. وبالأمس (12 أيلول/ سبتمبر 2018) ومن قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007 بعد عامين من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، قال أحد قادة الحركة وهو محمود الزهار إن اتفاق أوسلو لم يكن معاهدة للسلام لكنه كان "استسلاماً بنسبة مئة في المئة" بالنسبة للفلسطينيين.
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
اليمين الإسرائيلي
اليوم وكما كان عليه الحال قبل ربع قرن يعارض جزء من المجتمع الإسرائيلي أسس وما تمخضت عنه عملية السلام. وأظهر استطلاع أجراه معهد الديموقراطية الإسرائيلي وجامعة تل أبيب في آب/ أغسطس أن 47% من المشاركين يفضلون حلّ الدولتين فيما يعارضه 46%. وقبل شهور نقلت صحيفة جروزليم بوست عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قوله إن السلام في الشرق الأوسط "سيأتي مع مجيء المسيح" (اليهودي).
-
اليوبيل الفضي لأوسلو.. صنّاع السلام و"معارضوه"
دونالد ترامب
في بداية 2017 قال الرئيس الأمريكي ترامب إن "حل الدولتين" ليس الطريق الوحيد لتحقيق السلام. وفي بداية العام الجاري نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس وبعد ذلك أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقررت أخيرا إغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن بعد 25 عاماً على استقبال عرفات بكل مراسم الشرف في البيت الأبيض. إعداد: خالد سلامة