 نقل المعارض الروسي المسجون أليكسى نافالني إلى مكان مجهول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.06.2022

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نقل المعارض الروسي المسجون أليكسى نافالني إلى مكان مجهول

قال أحد كبار مساعدي أليكسي نافالني المعارض الروسي المسجون إنه نُقل من زنزانته في السجن إلى مكان مجهول. وقبل أسبوعين اتهم المعارض في قضية جديدة وهي تشكيل منظمة متطرفة والتحريض على كراهية السلطات.

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أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير

"لا نعرف أين يوجد أليكسي الآن أو إلى أي سجن تم نقله".

مختارات

قالت أنغيلا ميركل إن أليكسي نافالني "وقع ضحية لجريمة". واستدعت برلين السفير الروسي لديها بعد إعلانها أن الفحوص الطبية التي أُجريت للمعارض أكدت وجود "دليل قاطع" على تعرضه للتسميم بـ"غاز أعصاب من نوع نوفيتشوك".

ذهب محللان أمريكيان إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا ساهم في تعزيز حلف الناتو بشكل غير مسبوق، لكنهما حذرا في نفس الوقت من التهاون داخل الحلف، الذي يواجه سلسلة من التحديات. فما هي؟

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الروسي بوتين ارتكب "خطأ استراتيجيا وأساسيا" بمهاجمته أوكرانيا وهو اليوم "معزول"، بيد أنه شدد على ضرورة عدم إهانة روسيا. من جانبها اعتبرت كييف تصريحات ماكرون "إهانة لفرنسا".

، هذا ما كتبه ليونيد فولكوف، كبير موظفي نافالني، في بيان على تطبيق تيليغرام اليوم الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2022).

وكان نافالني، في الشهر الماضي فقط، قد وجه سبابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر رابط فيديو من محكمة روسية ، ووصف زعيم الكرملين بأنه رجل مجنون بدأ "حربا غبية" تقتل الأبرياء من كلا البلدين: أوكرانيا وروسيا. 

وحُكم على نافالني، أكبر زعيم معارض في روسيا خلال العقد الماضي، بالسجن لعامين ونصف العام لانتهاك الإفراج المشروط في فبراير/ شباط 2021 بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من تسمم بغاز أعصاب في روسيا واتُّهم الكرملين بالوقوف وراءه. وفي 24 مارس/ آذار، حُكم على نافالني بالسجن لتسع سنوات أخرى بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة.

ويقول زعيم المعارضة إن التهم الموجهة إليه ملفقة وتهدف إلى إحباط طموحاته السياسية.

وأمر القاضي بنقل نافالني، الذي هاجم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بأنها "غبية"، إلى سجن شديد الحراسة حيث سيتم وضع قيود على حقوقه في الزيارات والمراسلات.

كان نافالني يقضي عقوبته في السابق في المستعمرة الإصلاحية رقم 2، وهو سجن في بوكروف يقع على بعد 119 كيلومترا شرقي موسكو.

تم تفكيك شبكة نافالني السياسية إلى حد كبير منذ سجنه، بعد أن تم حظرها بإعلانها منظمة "متطرفة". وتم الزج بكبار المساعدين والمنظمين في السجن أو نفيهم.

وقال نافالني قبل أسبوعين إنه اتهم في قضية جنائية جديدة بتشكيل منظمة متطرفة والتحريض على كراهية السلطات، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما أخرى.

خ.س/ص.ش (رويترز)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير  

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