 نقل البيرة وتعليق المساعدات لأفغانستان.. ويسلر تنتقد حكومة ميركل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.08.2021

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نقل البيرة وتعليق المساعدات لأفغانستان.. ويسلر تنتقد حكومة ميركل

انتقدت مرشحة حزب اليسار الألماني قرار الحكومة الألمانية بتعليق المساعدات الموجهة لأفغانستان، مؤكدة في حوار لـDW أن الشعب الأفغاني يحتاجها بشدة في هذه الظرفية، كما انتقدت استمرار برلين في خطط نقل الكحول من أفغانستان.

جانين ويسلر

مرشحة حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا

قالت جانين ويسلر، مرشحة حزب اليسار في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، إن الحكومة الألمانية كانت مخطئة بقرار تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وتابعت ويسلر في حوار مع DW أن الحكومة الألمانية تجاهلت المؤشرات الأولى المحذرة حول ما يجري في أفغانستان لأجل تفادي خلق نقاش حول وصول اللاجئين إلى البلد.

مختارات

تصاعد واضح في وتيرة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد نقل أكثر من 550 شخصا إلى ألمانيا وإسبانيا صباح اليوم، فيما طالبت طالبان المحتشدين عند المطار بالعودة إلى ديارهم إن لم يكن لهم الحق في السفر.

ناقش متحاورون في مسائية DW طريقة الاتحاد الأوروبي "البراغماتية" في التعامل مع طالبان، عقب استيلاء الحركة على السلطة. وأعرب خبير ألماني عن خيبة أمله في إدارة برلين للأزمة، متهما ساسة ألمانيا بـ"الفشل" في تقدير الموقف.

أظهرت لقطات صوّرها صحافيّون السبت، جثث ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص بين حشود كبيرة من الناس خارج مطار كابول، فيما يحاول آلاف الفرار من البلاد بشكل يائس بعد سيطرة طالبان. وفي برلين مظاهرة للمطالبة بتسريع عمليات الإجلاء.

وأشارت المتحدثة أنه رغم سيطرة طالبان على كابول، فالوقت لا يزال مناسبا لألمانيا لأجل الاستمرار في مساعداتها التنموية لأفغانستان.، لافتة أن هذه المساعدات متجهة للشعب، "الذي على أيدي طالبان وكذلك بسبب الوضع الإنساني المتردي في البلد".

وتعدّ أفغانستان من أكثر البلدان التي تتلقى مساعدات تنموية من ألمانيا، وكان مخططا هذا العام إرسال حوالي 250 مليون يورو منها، لكن تم تجميدها بعد سيطرة طالبان. وترتفع قيمة المساعدات التنموية والإنسانية من ألمانيا هذا العام باحتساب كل المجالات إلى 430 يورو.

وانتقدت المرّشحة بشدة تأخر برلين في إجلاء طواقمها المحليين، وقالت "إن الطريقة التي عاملوا بها هذه الطواقم سيئة للغاية. لقد قاموا بنقل 65 ألف لتر من البيرة من المكان، لكن فيما يتعلّق بالأشخاص الذين كانوا يعملون مع الجيش الألماني (كان هناك في إطار مهمة دعم الاستقرار لحلف الناتو) ومع مؤسسات ألمانية أخرى، ومنهم نشطاء حقوق الإنسان، فقد تُركوا لتدبر مصيرهم".

وكانت برلين قد قرّرت منذ مدة منع استهلاك الكحول بين أفراد الجيش الألماني لأسباب دفاعية، وقرّرت في وقت سابق، على سيطرة طالبان على السلطة، وتحديدا منذ إعلان الانسحاب من البلد، نقل كل أنواع الكحول المخصصة للجيش في ألمانيا.

كما انتقدت ويسلر الانتقادات التي وجهتها الحكومة لوزارة أو لجهاز واحد بعدم وجود مخطط للإجلاء، معتبرة أن المسؤولية تتحكم بها الحكومة ككل، لافتة أن الحكومة تجاهلت كل الإشارات حول سيطرة طالبان، لأنها، أي الحكومة، منشغلة بمصالحها في الانتخابات.

ع.ا/م.س ( DW)

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ألمانيا وأفغانستان.. تصعيد وتيرة عمليات الإجلاء من أفغانستان