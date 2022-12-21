نقص في امدادات أدوية أساسية للأطفال في ألمانيا يثير قلق الآباء والأطباء

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مع ارتفاع حالات إصابة الأطفال في ألمانيا بالحمى عانى الآباء والصيدليات والأطباء من نقص حاد في مخفضات الحرارة والألم لدى الأطفال. وجاء نقص الامداد بسبب المشكلة العالمية في التوريد وارتفاع الطلب.
لم تعد جائحة كورونا هي المشكل في ألمانيا، بل الأمراض التقليدية في فصل الشتاء كالانفلونزا. حاليا نسبة المرض كبيرة جدا ووحدات العناية المركزة مملوءة في عدة مناطق.
تواجه ألمانيا نقصا في أدوية أساسية مثل مضادات الحمى. ويمثل هذا الأمر مشكلة، لاسيما مع إصابات كورونا الجديدة التي يواكبها ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، فلماذا تعاني ألمانيا من هذا النقص؟
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
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