 نقص في امدادات أدوية أساسية للأطفال في ألمانيا يثير قلق الآباء والأطباء | DW الأخبار | DW | 21.12.2022

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نقص في امدادات أدوية أساسية للأطفال في ألمانيا يثير قلق الآباء والأطباء

مع ارتفاع حالات إصابة الأطفال في ألمانيا بالحمى عانى الآباء والصيدليات والأطباء من نقص حاد في مخفضات الحرارة والألم لدى الأطفال. وجاء نقص الامداد بسبب المشكلة العالمية في التوريد وارتفاع الطلب.

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