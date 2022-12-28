نقص في العمالة الماهرة

نقص اليد العاملة في أوروبا... ما هو الحل الألماني؟

يثير نقص العمالة الماهرة في أوروبا مخاوف كبيرة من حدوث خسائر اقتصادية هائلة. ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية، التي وجدت في جذب العمال المهرة جزءا من الحل، لكن العقبات أمام تحقيق هذا المبتغى كثيرة.