نقص في العمالة الماهرة

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أجاي موراي مطور تكنولوجيا المعلومات، جاء إلى ألمانيا من الهند للعمل وعمره 31 عاما. يقول وسيطه: يجب أن تصبح السلطات الألمانية أسرع، والمديرون الألمان أكثر مرونة، وإلا فإن النقص في العمال المهرة لن يعالج أبدًا.
يثير نقص العمالة الماهرة في أوروبا مخاوف كبيرة من حدوث خسائر اقتصادية هائلة. ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية، التي وجدت في جذب العمال المهرة جزءا من الحل، لكن العقبات أمام تحقيق هذا المبتغى كثيرة.
تخطط ألمانيا لسد النقص الحاد في اليد العاملة الماهرة من خلال الاستعانة بنسخة خاصة بها من "البطاقة الخضراء". ويفترض أن تسهل هذه الخطوة الجديدة، عثور عمال من خارج الاتحاد الأوروبي على فرصة عمل في ألمانيا.
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