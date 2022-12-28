 نقص في العمالة الماهرة | صنع في ألمانيا | DW | 28.12.2022

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صنع في ألمانيا

نقص في العمالة الماهرة

أجاي موراي مطور تكنولوجيا المعلومات، جاء إلى ألمانيا من الهند للعمل وعمره 31 عاما. يقول وسيطه: يجب أن تصبح السلطات الألمانية أسرع، والمديرون الألمان أكثر مرونة، وإلا فإن النقص في العمال المهرة لن يعالج أبدًا.

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