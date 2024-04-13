نقص خبراء التكنولوجيا في ألمانيا قد يعرقل التحول الرقمي

كشفت دراسة أجرتها الجمعية الرقمية الألمانية "بيتكوم" عن توقعات بنقص حاد في عدد خبراء تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا بحلول عام 2040، مما ينذر بتأثير سلبي على جهود التحول الرقمي في البلاد.

وفقًا لدراسة أجرتها جرتها الجمعية الرقمية الألمانية "بيتكوم Bitkom" ستفتقد ألمانيا في عام 2040 حوالي 663 ألف خبير تقني في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال رالف فينترغيرست، رئيس الجمعية "إن هذا لا يمكن تجنبه إلا إذا تدخل المستوى السياسي بشكل جاد".

وفي العام الماضي، كان هناك 149 ألف وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات شاغرة في الشركات الألمانية، مقارنة بـ 82 ألفًا قبل خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك آلاف الوظائف الشاغرة ذات التركيز على تكنولوجيا المعلومات في الإدارات، والمدارس، والجامعات. "إن نقص خبراء تكنولوجيا المعلومات، الذي يتفاقم منذ سنوات، يؤثر على البلاد بأكملهاويعيق التحول الرقميالضروري بشكل عاجل." وبهذا تفقد ألمانيا مستقبلها الرقمي.

ووفقًا للجمعية الرقمية فإنّ هناك حاجة إلى مزيد من العاملين الجدد والعاملين ذوي الخبرة، بالإضافة إلى مزيد من النساء في هذا المجال. التغييرات ضرورية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركات. كما أن الهجرة ضرورية أيضًا.

وأضاف فينترغيرست: "إذا بذلنا جهدًا كبيرًا، يمكننا سد الفجوة المتوقعة في القوى العاملة تقريبًا إلى النصف من داخل البلاد. ومع ذلك، فإن النصف الآخر يحتاج بشكل حاسم إلى هجرة مؤهلة من جميع أنحاء العالم"، لأن الطلب على خبراء تكنولوجيا المعلومات سيزداد بشكل كبير حتى عام 2040. وبينما يبلغ الطلب الحالي 1.29 مليون شخص، يُتوقع أن يصل إلى 1.92 مليون مستقبلا.

حاليًا، تبلغ نسبة الطالبات في مجال علوم الحاسوب 21 بالمائة فقط، و10 بالمائة من المتدربين. لا يتم تعيين أي شخص في وظائف تكنولوجيا المعلومات من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا بنسبة تقارب الواحد في المائة. يمكن أن تغير الحوافز المالية هذا، وفقا لفينترغيرست. حوالي ربع المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات يغيرون حياتهم المهنية حاليا.

ع.أ.ج (رويترز)