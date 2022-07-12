 نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود | DW الأخبار | DW | 13.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

مخاوف متزايدة بسبب نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تعيشها البلاد في الوقت الراهن

مشاهدة الفيديو 02:25

المزيد من المركز الإعلامي

بدأ حصاد القمح في أوكرانيا، ولكن الحبوب لا تزال عالقة في مخازنها، جنوب شرق كييف في انتظار تصديرها، مع اقتراب الحرب أكثر.

الحبوب الأوكرانية متراكمة في المخازن مع اقتراب خطر الحرب 12.07.2022

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين الآمال والواقع

ترقب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن 12.07.2022

بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب.

"ناسا" تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب 12.07.2022

توقف إمدادات الغاز الروسية ينذر بشتاء صعب في ألمانيا

روسيا توقف إمدادات الغاز إلى ألمانيا بداعي إجراء صيانة لخط نورد ستريم 1 11.07.2022

المزيد DW الأخبار

الحرب في أوكرانيا: هل تتسع رقعة الاشتباكات؟

الحرب في أوكرانيا: هل تتسع رقعة الاشتباكات؟ 13.07.2022

هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟

هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟ 13.07.2022

مساعدة نوعية من اللاجئين الأوكرانيين في لاتفيا الذين يصنعون طائرات بدون طيار لمساعدة القوات في وطنهم لمواجهة التهديدات ا

اللاجئون الأوكرانيون في لاتفيا يصنعون طائرات بدون طيار دعما لبلادهم 12.07.2022

أزمة أوكرانيا.. روسيا تمدد تدريباتها العسكرية في بيلاروسيا وكييف قلقة من ذلك

مخاوف أوكرانيا تتزايد بسبب النشاط الروسي على حدود بيلاروسيا 12.07.2022

اقرأ أيضا

Preparing bread before breakfast during the holy month of Ramadan, on April 16, 2021, Cairo, Egypt (Photo by Fadel Dawod/NurPhoto)

كيف تواجه الدول العربية أزمة التضخم العالمي؟ 06.07.2022

تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.

People hold a banner that reads The exit of all foreign forces in the east and west of the country during a protest against a power outage inside Martyrs' Square, in Tripoli, Libya July 1, 2022. REUTERS/Hazem Ahmed

ليبيا- إعلان عصيان مدني في طرابلس ودعوات لمواصلة الاحتجاج 02.07.2022

دعا حراك "بالتريس" الشبابي إلى اعتصام مدني مفتوح في العاصمة الليبية طرابلس، محددا مطالبه بتنحي النخب السياسية وإجراء انتخابات وتأمين الخدمات للمواطنين. يأتي ذلك غداة احتجاجات شعبية في العديد من المدن الليبية.

TRIPOLI, LIBYA - JULY 01: Young people stage a protest demanding the dissolution of the legislative and executive institutions in the country at Martyr's Square in Tripoli, Libya on July 01, 2022. Hazem Turkia / Anadolu Agency

احتجاجات في مدن ليبية واقتحام لمقر البرلمان في طبرق 01.07.2022

اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان الليبي في طبرق، فيما خرجت مظاهرات في طرابلس وعدة مدن احتجاجاً على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة وتدهور الوضع المعاشي.

A demonstrator throws a tear gas towards riot police near President's residence during a protest demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa, amid the country's economic crisis, in Colombo, Sri Lanka, July 9, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte

كيف وصلت سريلانكا إلى حافة الإفلاس والانهيار؟ 10.07.2022

منذ عدة أشهر تشهد سريلانكا احتجاجات ضد تردي الأوضاع والانهيار الاقتصادي وشهدت في الفترة الأخيرة زخما كبيرا على وقع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من السلع الضرورية. لكن كيف وصلت البلاد إلى هذا الوضع المضطرب؟