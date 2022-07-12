نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

كيف وصلت سريلانكا إلى حافة الإفلاس والانهيار؟

منذ عدة أشهر تشهد سريلانكا احتجاجات ضد تردي الأوضاع والانهيار الاقتصادي وشهدت في الفترة الأخيرة زخما كبيرا على وقع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من السلع الضرورية. لكن كيف وصلت البلاد إلى هذا الوضع المضطرب؟