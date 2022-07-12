نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

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مخاوف متزايدة بسبب نقص حاد في الوقود بسريلانكا يتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية تعيشها البلاد في الوقت الراهن
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
دعا حراك "بالتريس" الشبابي إلى اعتصام مدني مفتوح في العاصمة الليبية طرابلس، محددا مطالبه بتنحي النخب السياسية وإجراء انتخابات وتأمين الخدمات للمواطنين. يأتي ذلك غداة احتجاجات شعبية في العديد من المدن الليبية.
اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان الليبي في طبرق، فيما خرجت مظاهرات في طرابلس وعدة مدن احتجاجاً على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة وتدهور الوضع المعاشي.
منذ عدة أشهر تشهد سريلانكا احتجاجات ضد تردي الأوضاع والانهيار الاقتصادي وشهدت في الفترة الأخيرة زخما كبيرا على وقع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان العديد من السلع الضرورية. لكن كيف وصلت البلاد إلى هذا الوضع المضطرب؟
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