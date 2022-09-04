 نقص الغذاء في باكستان بسبب الفيضانات | DW الأخبار | DW | 13.09.2022

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نقص الغذاء في باكستان بسبب الفيضانات

مقاطعتا البنجاب الشرقية والسند حيث توجد سلتا الخبز الرئيسيتان، من أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات التي اتلفت مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية.

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