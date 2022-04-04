نقص العمالة الأوكرانية في بولندا

حرب أوكرانيا مطروحة للنقاش حتى في الفضاء!

تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.