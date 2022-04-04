 نقص العمالة الأوكرانية في بولندا | صنع في ألمانيا | DW | 06.04.2022

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صنع في ألمانيا

نقص العمالة الأوكرانية في بولندا

الاقتصاد البولندي يعتمد منذ سنوات على دعم القوى العاملة الأوكرانية. العمال الذكور على وجه الخصوص مهمون في صناعات البناء والنقل. لكن الكثيرين عادوا إلى أوكرانيا للقتال. فما العمل الان؟

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