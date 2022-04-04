نقص العمالة الأوكرانية في بولندا

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الاقتصاد البولندي يعتمد منذ سنوات على دعم القوى العاملة الأوكرانية. العمال الذكور على وجه الخصوص مهمون في صناعات البناء والنقل. لكن الكثيرين عادوا إلى أوكرانيا للقتال. فما العمل الان؟
كشفت جائحة كورونا عن تصدعات في الترابط الاقتصادي بين دول العالم، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية وأسواق السلع الأساسية، ما دفع خبراء للقول بتراجع العولمة. فهل بدأ تشكل نظام عالمي جديد؟
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.
مع تعزيز الحرب الأوكرانية الدعم له، أعلن رئيس وزراء المجر القومي فيكتور أوربان تحقيق "نصر كبير" بالانتخابات العامة، فيما أقر تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بالهزيمة مرجعاً فوز حزب أوربان إلى "جهازه الدعائي الضخم".
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