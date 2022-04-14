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بات نقص الحليب في تونس يشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين ومنتجي الألبان على حد سواء ويعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنّ الوضع الحالي ينذر بخطر فقدان مادة الحليب نهائيا
جعلت الأزمة التي تشهدها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الهجرة إلى أوروبا الأمل المتبقي للشباب العاطل عن العامل رغم حمله شهادة جامعية أو إنجازه لتدريب مهني. في المقابل، تعاني أوروبا من نقص باليد العاملة.
رغم أن ألمانيا من دول العالم الغنية، إلا أن سدس سكانها معرضون لخطر الفقر. ويشكل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والغذاء تحديًا جديدًا تمامًا للبلاد. لكن مصطلح الفقر بحاجة للتوضيح، فهناك الفقر المطلق والفقر النسبي.
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
يكافح عشرات الآلاف من المزارعين للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر خصب مكتظ بالسكان ويتجه نحو البحر إلى الشمال من القاهرة. وتمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر، فكيف تصمد أمام التغير المناخي؟
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