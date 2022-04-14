 نقص الحليب في تونس | DW الأخبار | DW | 11.01.2023

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نقص الحليب في تونس

بات نقص الحليب في تونس يشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين ومنتجي الألبان على حد سواء ويعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أنّ الوضع الحالي ينذر بخطر فقدان مادة الحليب نهائيا

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