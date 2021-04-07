نقص الحديد.. أكثر خطورة على هؤلاء الرجال!

يؤدي الحديد العديد من الوظائف المهمة في الجسم، منها المساعدة في نقل الأكسجين من الدم وتخزينه في العضلات. الحديد مهم كذلك للجهاز المناعي. لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الحديد بنفسه، لذلك يجب الحصول عليه من الغذاء. ويفقد الجسم حوالي مليغرام واحد من الحديد يومياً، ويفقد جسم المرأة أكثر من ذلك خلال فترة الحيض.

قد لا يبدو هذا كثيراً، لكن تناول مليغرام واحد من الحديد لا يكفي كي يعوض هذه الخسارة! يمكن أن يستخدم الجسم حوالي 10إلى 15 بالمائة فقط من الحديد الموجود في الطعام. لهذا توصي جمعية التغذية الألمانية الرجال البالغين باستهلاك عشرة إلى اثني عشر مليغراماً من الحديد، نقلاً عن موقع MSN.

هل يعاني الرجال أيضاً من نقص الحديد؟

يعد نقص الحديد نادراً نسبياً بين الرجال في ألمانيا، لكن هناك بعض الفئات المعرضة لهذا الخطر، كما يقول البروفيسور د. بيتر نيلسن، الرئيس السابق لعيادة التمثيل الغذائي للحديد في المركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف. أحيانا لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد من نظام غذائي نباتي بحت. "هذا هو السبب في أن اتباع نظام غذائي نباتي بصرامة ، قد يؤدي إلى نقص طفيف في الحديد لدى بعض الرجال"، كما يقول.

ومن الرجال المعرضين لهذا الخطر، الرياضيون المحترفون، وخاصة العدائون. وعادة ما يتبع الرياضيون الذين يمارسون رياضة التحمل نظاما غذائيا معينا من أجل تقليل وزنهم، لذلك قد لا يحصلون في بعض الأحيان على ما يكفي من الحديد من نظامهم الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العدائين الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف، يصابون أحيانًا بنزيف بسيط في الجهاز الهضمي. هذا النزيف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نقص الحديد مع مرور الوقت، كما يقول البروفيسور نيلسن: "يمكن أن يؤثر هذا أيضاً على العدائين الهواة".

أعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد لدى الرجال غير معروفة، حتى أن العديد من الأطباء لا يفكرون في هذا الاحتمال في بداية الفحص والتشخيص. يقول نيلسن: "تشمل الأعراض النموذجية التعب والإرهاق وقلة التركيز".و يمكن أن يحدث أيضًا تساقط الشعر وأعراض تململ الساقين أوما يمسى بـ "متلازمة تململ الساقين".

كما أن نقص الحديد الشديد، قد يتطور إلى فقر الدم مع مرور الوقت. "الأعراض تظهر من خلال علامات نموذجية، مثل الأداء الجسدي الضعيف" ويمكن الكشف عنه بإجراء فحص الدم.

النقص الحاد للحديد في الجسم، لا يكفي معه تحسين النظام الغذائي فقط، بل يتطلب العلاج بالأدوية أيضاً. بالأخص لدى الرجال، ينصح بالكشف عن النقص الحاد للحديد وتحديد السبب في ذلك.

كما يجب مراعاة أن الفقدان المرضي للدم في الجسم قد يؤدي إلى هذا النقص الحاد في الحديد. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور نيلسن: "لدى الرجال، يمكن أن يكون سبب ذلك هو وجود نزيف في الجهاز الهضمي". لذلك من المهم علاج مثل هذا النزيف، والذي يمكن الكشف عنه عن طريق إجراء فحص التنظير للمعدة أو القولون.

أطعمة غنية بالحديد

يوجد الحديد بشكل أساسي في اللحوم والأسماك. كما تحتوي بعض الأطعمة النباتية على نسبة عالية من الحديد. وتشمل هذه الأطعمة: الشوفان والدخن والبقوليات والتوت وكذلك المكسرات والبذور.

ومن المهم أيضاً معرفة أن هناك بعض المواد التي تمنع امتصاص الحديد. وتشمل هذه المواد "البوليفينول" الموجود في الشاي الأسود. لهذا ينصح نيلسن بأنه "لا يجب شرب الشاي مع الوجبات الرئيسية".

إ.م/ أ.ح