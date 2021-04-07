 نقص الحديد.. أكثر خطورة على هؤلاء الرجال! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.04.2021

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صحة

نقص الحديد.. أكثر خطورة على هؤلاء الرجال!

تتحدث العديد من الدراسات العلمية عن مخاطر نقص الحديد لدى النساء بسبب تكوينهن الفيزيولوجي، لكن نقص هذا المعدن الضروري للجسم له أضرار أخطر على فئة معينة من الرجال. فمن هم؟

نقص الحديد نادر لدى الرجال لكنه أشد خطورة عند بعض الفئات!

نقص الحديد نادر لدى الرجال لكنه أشد خطورة عند بعض الفئات!

يؤدي الحديد العديد من الوظائف المهمة في الجسم، منها المساعدة في نقل الأكسجين من الدم وتخزينه في العضلات. الحديد مهم كذلك للجهاز المناعي. لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الحديد بنفسه، لذلك يجب الحصول عليه من الغذاء. ويفقد الجسم حوالي مليغرام واحد من الحديد يومياً، ويفقد جسم المرأة أكثر من ذلك خلال فترة الحيض.

قد لا يبدو هذا كثيراً، لكن تناول مليغرام واحد من الحديد لا يكفي كي يعوض هذه الخسارة! يمكن أن يستخدم الجسم حوالي 10إلى 15 بالمائة فقط من الحديد الموجود في الطعام. لهذا توصي جمعية التغذية الألمانية الرجال البالغين باستهلاك عشرة إلى اثني عشر مليغراماً من الحديد، نقلاً عن موقع  MSN.

هل يعاني الرجال أيضاً من نقص الحديد؟

مختارات

قد تشعر باستمرار بالتعب والدوار وأعراض غيرها دون أن تعرف السبب. الأمر قد يكون مرتبطا بنقص الحديد. فما هي الأعراض الأخرى لهذا المرض؟ وما هي الكمية التي نحتاجها يوميا من الحديد وما أفضل الأطعمة التي تزودنا بهذا المعدن؟

لا يقتصر وجود البروتين فقط في الأسماك واللحوم ولكن أيضا في أغذية نباتية مثل البقوليات. لكن استهلاك البروتين الحيواني يصاحبه خطر الوفاة مبكرا عكس استهلاك البقوليات الذي يضمن لصاحبه العيش عمرا أطول كما بينت دراسة أمريكية.

يعد نقص الحديد نادراً نسبياً بين الرجال في ألمانيا، لكن هناك بعض الفئات المعرضة لهذا الخطر، كما يقول البروفيسور د. بيتر نيلسن، الرئيس السابق لعيادة التمثيل الغذائي للحديد في المركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف. أحيانا لا يستطيع الجسم امتصاص الحديد من نظام غذائي نباتي بحت. "هذا هو السبب في أن اتباع نظام غذائي نباتي بصرامة ، قد يؤدي إلى نقص طفيف في الحديد لدى بعض الرجال"، كما يقول.

ومن الرجال المعرضين لهذا الخطر، الرياضيون المحترفون، وخاصة العدائون. وعادة ما يتبع الرياضيون الذين يمارسون رياضة التحمل نظاما غذائيا معينا من أجل تقليل وزنهم، لذلك قد لا يحصلون في بعض الأحيان على ما يكفي من الحديد من نظامهم الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العدائين الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف، يصابون أحيانًا بنزيف بسيط في الجهاز الهضمي. هذا النزيف يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نقص الحديد مع مرور الوقت، كما يقول البروفيسور نيلسن: "يمكن أن يؤثر هذا أيضاً على العدائين الهواة".

 

أعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد لدى الرجال غير معروفة، حتى أن العديد من الأطباء لا يفكرون في هذا الاحتمال في بداية الفحص والتشخيص. يقول نيلسن: "تشمل الأعراض النموذجية التعب والإرهاق وقلة التركيز".و يمكن أن يحدث أيضًا تساقط الشعر وأعراض تململ الساقين أوما يمسى بـ "متلازمة تململ الساقين".

كما أن نقص الحديد الشديد، قد يتطور إلى فقر الدم مع مرور الوقت. "الأعراض تظهر من خلال علامات نموذجية، مثل الأداء الجسدي الضعيف" ويمكن الكشف عنه بإجراء فحص الدم.

النقص الحاد للحديد في الجسم، لا يكفي معه تحسين النظام الغذائي فقط، بل يتطلب العلاج بالأدوية أيضاً. بالأخص لدى الرجال، ينصح بالكشف عن النقص الحاد للحديد وتحديد السبب في ذلك.

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كيف يكتشف نقص الحديد عادة؟

كما يجب مراعاة أن الفقدان المرضي للدم في الجسم قد يؤدي إلى هذا النقص الحاد في الحديد. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور نيلسن: "لدى الرجال، يمكن أن يكون سبب ذلك هو وجود نزيف في الجهاز الهضمي". لذلك من المهم علاج مثل هذا النزيف، والذي يمكن الكشف عنه عن طريق إجراء فحص التنظير للمعدة أو القولون.

أطعمة غنية بالحديد

يوجد الحديد بشكل أساسي في اللحوم والأسماك. كما تحتوي بعض الأطعمة النباتية على نسبة عالية من الحديد. وتشمل هذه الأطعمة: الشوفان والدخن والبقوليات والتوت وكذلك المكسرات والبذور.

ومن المهم أيضاً معرفة أن هناك بعض المواد التي تمنع امتصاص الحديد. وتشمل هذه المواد "البوليفينول" الموجود في الشاي الأسود. لهذا ينصح نيلسن بأنه "لا يجب شرب الشاي مع الوجبات الرئيسية".

إ.م/ أ.ح

  • Symbolbild Bärenhunger (Fotolia/st-fotograf)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الكربوهيدرات

    ممارسة الرياضة بشكل مكثف تستنفذ مخزون الغلوكوز في العضلات والكبد. لذلك ينصح الخبراء بتناول ما يقرب من 60 بالمائة من كمية الغذاء يومياً، أي 400 إلى 450 غراماً من الكربوهيدرات بحسب موقع أوغسبورغر ألغيماينه، والأفضل تناول الأنواع التي توفر الطاقة على مدى فترة أطول وتمد الجسم أيضاً بالفيتامينات والمعادن مثل الخبز الأسمر إلى جانب معكرونة القمح الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات.

  • Nüsse (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    المكسرات

    تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات على الأقل يومياً. وتعتبر المكسرات أيضاً من ضمن هذه اللائحة، ويفضل الخبراء الفستق الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

  • Linsen Curry Indische Küche (Fotolia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    البروتينات

    يحتاج الجسم إلى البروتينات، لكن المكملات الغذائية ليست ضرورية حسب ما يؤكد مركز حماية المستهلك في بافاريا. فتناول اللحوم وخاصة اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الحبوب مثل العدس أو البازيلاء، ومنتجات الألبان تكفي بحسب المركز لتزويد الجسم بما يحتاجه من البروتينات.

  • Symbolbild Joghurt (Fotolia/Patryssia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    اللبن الزبادي واللبنة

    وينصح المركز أيضا بتناول اللبن الزبادي كوجبة خفيفة بعد ممارسة الرياضة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية، ويمكن إضافة الفواكه له أيضاً لإمداد الجسم بالفيتامينات.

  • Thunfisch Salat (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    السمك

    يؤكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت، أن السمك وخاصة سمك التونة يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الرياضيون. كما يحتوي السمك أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من أمراض كثيرة مثل السرطان.

  • Frühstücksei (picture-alliance/dpa)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    بيض الدجاج

    ويضيف الخبير أن أحد مصادر البروتين الهامة جداً هو بيض الدجاج، وينصح شايدتر بتناول بيضة أو اثنين على الأكثر يومياً، لتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

  • Ingwer (Fotolia/kostrez)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الزنجبيل

    أكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت على أهمية الزنجبيل أيضاً للصحة العامة، سواء كشاي أو بإضافته على المأكولات حيث يسهل الزنجبيل تدفق الدم إلى العضلات، كما يقوي المناعة ويساعد في مقاومة أدوار البرد.

  • Brunnenkresse (picture alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    نبات البقلة (جرجير الماء)

    يعد جرجير الماء من النباتات الرائعة، فهو "يحمي الخلايا من التلف ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وبالتالي فهو يساعد في تسريع تأثير التمارين، خصوصاً إذا ما تم تناوله مع الجبن قليل الدسم" بحسب خبير التغذية شايدتر.


 

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