نقص احتياطات الدم في أوغندا

كوفيد-19.. آمال في انتهاء الجائحة للأبد ومخاوف من أوبئة أخرى

رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.