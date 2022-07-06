 نقص احتياطات الدم في أوغندا | صحتك بين يديك | DW | 16.12.2022

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صحتك بين يديك

نقص احتياطات الدم في أوغندا

تشير الدراسات إلى أن البلدان منخفضة الدخل تعاني من نقص كميات الدم المتبرع بها، وذلك خلافا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، أن أعدادا متزايدة من الناس على استعداد للتبرع، خاصة في آسيا وأفريقيا.

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