نقص احتياطات الدم في أوغندا

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تشير الدراسات إلى أن البلدان منخفضة الدخل تعاني من نقص كميات الدم المتبرع بها، وذلك خلافا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، أن أعدادا متزايدة من الناس على استعداد للتبرع، خاصة في آسيا وأفريقيا.
رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.
بعد أشهر من الوصول إلى طريق مسدود، بدأت المجر والمفوضية الأوروبية تحققان تقدما بشأن خطة للإفراج عن مليارات من مساعدات التعافي من جائحة كورونا.
تراجعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين ونصف. وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه يجب اغتنام الفرصة ومواصلة جهود القضاء على كوفيد-19 وإلا "سنواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات والوفيات".
أكثر من 230 ألف حالة وفاة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وحده بسبب الملوثات الدقيقة في الهواء التي تخترق عمق الرئتين، فما سبب ارتفاع معدل الوفيات في "عام الجائحة" بشكل خاص؟
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