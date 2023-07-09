نقانق نباتية: هل هي لذيذة بدون لحم؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تغلب اللحوم على الطعام الألماني التقليدي، لكن البدائل النباتية آخذة في الازدياد. بل وباتت هناك محلات جزارة نباتية في ألمانيا. لكن بعض النقاد لا يحبون هذا المفهوم إطلاقا. إلا أن تلك الفكرة لا تروق لبعض النقاد إطلاقا.
أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا. وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في "سد" الشرايين والأوعية الدموية.
رغم قيود التصدير الواسعة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بنحو 900 ألف يورو في النصف الأول من 2023. ورغم أن ذلك يشكل تراجعًا كبيرًا، إلا أنه أثار انتقادات من قبل المعارضة.
الابتكارات ضرورية لازدهار الاقتصاد الألماني والتحوّل إلى مزيد من الاستدامة، ولكن كيف تبدو عزيمة وروح الابداع لدى الشركات الألمانية في الآونة الأخيرة؟
في وقت تتوالى فيه اتفاقيات الهدنة واندلاع المعارك بين الفصائل المتصارعة في السودان، ظهر واضحا ضعف اهتمام الإعلام الغربي بهذا الصراع مقارنة بأوكرانيا، رغم توالي المبادرات الدبلوماسية والتصريحات السياسية بهذا الصدد.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول