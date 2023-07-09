 نقانق نباتية: هل هي لذيذة بدون لحم؟ | يوروماكس | DW | 16.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

نقانق نباتية: هل هي لذيذة بدون لحم؟

تغلب اللحوم على الطعام الألماني التقليدي، لكن البدائل النباتية آخذة في الازدياد. بل وباتت هناك محلات جزارة نباتية في ألمانيا. لكن بعض النقاد لا يحبون هذا المفهوم إطلاقا. إلا أن تلك الفكرة لا تروق لبعض النقاد إطلاقا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - الحياة والمجتمع في أوروبا 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

كوبنهاغن: رائدة في مجال الاستدامة 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

طبق خينكالي الوطني في جورجيا 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

قبعة صنعت تاريخ الأفلام 09.07.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - العيش على الطريقة الإيطالية ومواضيع أخرى 16.07.2023

Brant Dennis, Neapel, act like a local

الحياة على طريقة الإيطاليين 16.07.2023

Golda Schultz

صوت قوي: مغنية السوبرانو غولدا شولتس 16.07.2023

Hobby Horsing

بطولة تحاكي رياضة الفروسية 16.07.2023

اقرأ أيضا

Composition with assorted meat products

رغم طعمها اللذيذ.. أطعمة تسد الشرايين والأوعية الدموية! 06.07.2023

أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا. وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في "سد" الشرايين والأوعية الدموية.

06.06.2023 155-Millimeter Artelleriemunition wird bei bei Rheinmetall gefertigt.

رغم القيود.. ألمانيا توافق على تصدير أسلحة للسعودية 08.07.2023

رغم قيود التصدير الواسعة، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بنحو 900 ألف يورو في النصف الأول من 2023. ورغم أن ذلك يشكل تراجعًا كبيرًا، إلا أنه أثار انتقادات من قبل المعارضة.

An employee walks through a clean room of German semiconductor manufacturer Infineon in Regensburg, southern Germany, on Tuesday, Jan. 29, 2013. Infineon Technologies AG, headquarter in Neubiberg near Munich, offers semiconductors and systems for automotive, industrial, and multimarket sectors, as well as chipcard and security products. (AP Photo/Matthias Schrader)

الشركات الألمانية أقل جرأة وقدرة على الابتكار 12.06.2023

الابتكارات ضرورية لازدهار الاقتصاد الألماني والتحوّل إلى مزيد من الاستدامة، ولكن كيف تبدو عزيمة وروح الابداع لدى الشركات الألمانية في الآونة الأخيرة؟

17.05.2023 An aerial view of the black smoke and flames at a market in Omdurman, Khartoum North, Sudan, May 17, 2023 in this screengrab obtained from a handout video. VIDEO OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

السودان والغرب ـ حراك دبلوماسي وعدم اكتراث إعلامي 01.07.2023

في وقت تتوالى فيه اتفاقيات الهدنة واندلاع المعارك بين الفصائل المتصارعة في السودان، ظهر واضحا ضعف اهتمام الإعلام الغربي بهذا الصراع مقارنة بأوكرانيا، رغم توالي المبادرات الدبلوماسية والتصريحات السياسية بهذا الصدد.