نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد

اتحاد الشغل التونسي يستعرض قوته في تجمع حاشد ضد سعيّد

حشد الاتحاد العام التونسي للشغل الآلاف من أنصاره في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيد اعتراضاً على حملة الاعتقالات التي جرت في أوساط المعارضين. يرى المحتجون أن سعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011.