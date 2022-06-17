 نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد | DW الأخبار | DW | 04.03.2023

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نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد

تظاهر آلاف الأشخاص في تونس للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر منظمة نقابية، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى "الحوار".

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