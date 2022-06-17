نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد

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تظاهر آلاف الأشخاص في تونس للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر منظمة نقابية، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى "الحوار".
حشد الاتحاد العام التونسي للشغل الآلاف من أنصاره في العاصمة التونسية ضد الرئيس قيس سعيد اعتراضاً على حملة الاعتقالات التي جرت في أوساط المعارضين. يرى المحتجون أن سعيد فكك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011.
في ثاني حادثة خلال أسبوعين، منعت تونس وفدا نقابيا دوليا من دخول أراضيها، فيما أعلن ائتلاف جبهة الخلاص المعارض تحدي السلطات وتنظيم احتجاج رغم رفض السلطات االسماح بتنظيمه.
قالت المتحدثة باسم حزب النهضة في تونس إن الشرطة استدعت زعيم الحزب راشد الغنوشي لاستجوابه. يأتي ذلك عقب موجة اعتقالات استهدفت منتقدين بارزين للرئيس قيس سعيد، ما دفع الاتحاد العام للشغل لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.
تتصاعد المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد. يحتج الاتحاد على ما يقول إنه اعتداء من جانب السلطة على الحريات والحقوق المدنية وينتقد الوضع السياسي والاجتماعي، فيما وجه سعيد انتقادات مبطنة للاتحاد.
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