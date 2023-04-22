نقابة "فيردي" تدعو إلى إضراب تحذيري في مطار العاصمة الألمانية

دعت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات إلى إضراب تحذيري في مطار برلين-براندنبورغ بعد غد الاثنين (24 أبريل/نيسان). وأعلنت النقابة صباح اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان) أن إضراب العاملين في منطقة أمن الطيران وتفتيش الركاب والبضائع سيبدأ في الساعة الثالثة والنصف صباحا وسينتهي عند منتصف الليل.

ونفذت "فيردي" بالفعل إضرابات في مطارات دوسلدورف وهامبورغ وكولونيا/ بون يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكذلك في مطارات شتوتغارت وكارلسروه/بادن-بادن أمس الجمعة.

وأدت الإضرابات التحذيرية إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. ولا يزال هناك إضراب في مطار بادن اليوم السبت.

وتسعى النقابة بذلك إلى تعزيز الضغط على أرباب العمل في إطار المفاوضات الخاصة بالموظفين في مجال أمن الطيران وتفتيش الركاب والبضائع وفي مناطق الخدمات.

وتتفاوض النقابة مع الاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران منذ فترة طويلة حول زيادة الأجور في النوبات الليلة وخلال العمل في أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية، ذلك إلى جانب لوائح خاصة بأجر العمل الإضافي لموظفي الأمن والخدمات.

وقال فولفغانغ بيبر، المسؤول بالنقابة، في بيان: "نحث الاتحاد الألماني لشركات أمن الطيران مرة أخرى على تقديم عرض قابل للتفاوض يومي 27 و28 نيسان/أبريل الجاري وعدم اللعب على عامل الوقت، وإلا سيكون هناك خطر حدوث المزيد من الإضرابات في الحركة الجوية في أيار/مايو وعيد العنصرة".

وكان إضراب لموظفي قطاع السكك الحديد عن العمل في ألمانيا قد تسبب بتوقف حركة جميع القطارات تقريبًا في البلد صباح الجمعة، وسط مطالبات برفع الأجور. وتطالب النقابات بزيادة في الأجور قدرها 12 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى قدره 650 يورو، وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة التي اقترحها أصحاب العمل.

ع.أ.ج/ هـ د (د ب ا)