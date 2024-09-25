الشرطة الألمانية: الرقابة الجديدة على الحدود ليست فعالة

ذكرت نقابة الشرطة الألمانية أن الرقابة التي فرضت مؤخرا على الحدود الألمانية لم تساهم حتى الآن في الحد من الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى وجود صعوبات في عملية ضبط الحدود التي بدأت قبل نحو أسبوع.

قال رئيس نقابة الشرطة الألمانية، أندرياس روسكوبف، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "لا يزال اعتقال أشخاص غير مصرح لهم بالدخول (إلى البلاد) والمهربين منخفض نسبيا"، مضيفا أنه نتيجة لذلك، لم يكن هناك سوى عدد قليل من حالات الصد على الحدود الغربية .

ومنذ الأسبوع الماضي، تطبق ألمانيا عمليات مراقبة على جميع حدودها للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تصريح. وشملت الإجراءات الجديدة الحدود البرية مع الدنمارك، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ.

وتطبق منذ فترة طويلة رقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا وسويسرا، كما تطبق ألمانيا نفس الإجراءات على الحدود مع فرنسا منذ بدء الألعاب الأولمبية.

ومن المخطط أن تستمر الإجراءات لمدة ستة أشهر كبداية.

وقال روسكوبف إنه يجرى ببساطة تجنب نقاط التفتيش والطرق الرئيسية منذ بدء الإجراءات، مضيفا أن الشرطة تفتقر أيضا إلى الأدوات التي تمكنها من العمل كشرطة ملاحقة حديثة، وقال: "عواقب القصور في هذا المجال في السنوات الأخيرة تلاحقنا الآن".

وذكر روسكوبف أنه لم يظهر حتى الآن أي تأثير رادع لهذه التدابير، وقال: "لا يزال عدد الأشخاص الذين يطلبون الحماية واللجوء والذين يتم إحالتهم إلى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين داخل الولايات مرتفعا".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)