 نفوق ″بو″ ـ أوباما يعرب عن حزنه لخسارة صديق مخلص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.05.2021

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نفوق "بو" ـ أوباما يعرب عن حزنه لخسارة صديق مخلص

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أنّ "بو"، الكلب الذي اقتنته أسرته بعد فوزه بالرئاسة وظلّ على مدى سنوات عهده الثماني أحد نجوم البيت الأبيض، نفق بعدما تمكّن منه مرض السرطان، معرباً عن حزنه لخسارة "صديق مخلص".

USA | Präsident Obama spielt mit Hund Bo

أرشيف: باراك أوباما والكلب "بو" في البيت الأبيض

في سلسلة تغريدات على تويتر قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "اليوم (السبت)، خسرت أسرتنا صديقاً حقيقاً ورفيقاً مخلصاً. على مدى أكثر من عقد من الزمان، كان حضور "بو" في حياتنا لطيفاً ومتواصلاً، لقد كان سعيداً برؤيتنا في أيامنا الجيّدة، وفي أيامنا السيّئة، وفي كل يوم بينهما". وأضاف "لقد كان بالضبط ما احتجنا إليه، وأكثر مما توقّعنا. سنفتقده كثيراً".

 وأرفق أوباما تغريداته بثلاث صور بدا في إحداها وهو يركض مع "بو" في البيت الأبيض، وفي الثانية أطفال يحيطون بالكلب، وفي الثالثة "بو" محدّقاً بعدسة الكاميرا.

و"بو" كلب من فصيلة كلاب الماء البرتغالية لونه أسود وأبيض وقدّمه السناتور إدوارد كينيدي هدية لآل أوباما. وكان "بو" دائم الحضور في فعاليات البيت الأبيض وقد التقى البابا فرنسيس وزار مستشفى للأطفال وسافر على متن الطائرة الرئاسية.

بدورها قالت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما على إنستغرام "كعائلة سنفتقد بو كثيراً".

بو لم يكن يفارق أسرة أوباما (أرشيف: البيت الأبيض، أبريل / نيسان 2009)

"بو" لم يكن يفارق أسرة أوباما (أرشيف: البيت الأبيض، أبريل / نيسان 2009)

وعبر أوباما عن حزنه لخسارة "صديق حقيقي ورفيق مخلص". وكان أوباما وعد طفلتيه ماليا وساشا خلال الحملة الانتخابية التي قادته لرئاسة بأن يجلب لهما كلباً إذا ما فاز وذلك تكفيراً منه عن غيابه الطويل عن المنزل. وبالفعل فقد وفى الرئيس بوعده فور انتقاله وأسرته للعيش في البيت الأبيض في 2009.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)

 

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