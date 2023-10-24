نفوق "بوبي" قيدوم كلاب العالم بعد 31 عامًا من صنع السعادة

نفق عن 31 عاماًالكلب "بوبي" الذي صنّفته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر كلب في العالم، على ما أعلنت وسائل إعلام برتغالية الثلاثاء (24 أكتوبر/ تشرين أول) نقلاً عن صاحبه الذي يقيم في قرية صغيرة وسط البرتغال.

وقال ليونيل كوستا لوسائل إعلام محلية "لنا ذكريات جميلة عن أيام كان خلالها بوبي سعيداً، وجعل عدداً كبيراً من الأشخاص سعداء، وبخاصة عائلته".

وذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أنّ "بوبي" الذي كان يعيش في قرية كونكيروس الصغيرة القريبة من ليريا، "نفق عن 31 عاماً و165 يوماً". بعد الإعلان عن الرقم القياسي، زار الكثيرون "بوبي"، وأصبح محط اهتمام وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم.

وكانت الموسوعة صنّفت "بوبي" في الأول من شباط/فبراير الفائت كأكبركلبسنّاً في العالم، وكان حينها يبلغ 30 عاماً و266 يوماً، وأصبح بذلك أيضاً أكبر كلب سنّاً على الإطلاق.

وفي الأيام التي تلت إعلان "غينيس"، زار أشخاص كثيرون الكلب، بالإضافة إلى وسائل إعلام من مختلف أنحاء العالم.

وينتمي "بوبي" إلى سلالة رافيرو التي يتراوح متوسط عمرها في العادة بين 12 و14 عاماً. وكان الكلب يعيش في قرية كونكيروس الصغيرة محاطاً بمجموعة من القطط.

ع.أ.ج (أ ف ب)