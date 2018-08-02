 نفوق آلاف الأسماك في نهر الراين والعدد مرشح للارتفاع | عالم المنوعات | DW | 06.08.2018

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منوعات

نفوق آلاف الأسماك في نهر الراين والعدد مرشح للارتفاع

باءت محاولات جمعية سويسرية لإنقاذ آلاف الأسماك في نهر الراين بالفشل. بعد أن تم العثور على حوالي طن من الأسماك النافقة. والحصيلة مرشحة للارتفاع. تعرف على الأسباب.

Toter Fisch am Strand (picture alliance/Mary Evans Picture Library/D. Hadden)

قالت جمعية المصائد السمكية السويسرية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين إنه تم انتشال طن من الأسماك النافقة من الجزء العلوي من نهر الراين على الحدود بين ألمانيا وسويسرا، على الرغم من اتخاذ تدابير لإبقائها حية خلال موجة حارة.

وكانت معظم الأسماك الميتة من أسماك التملوس الرمادية، التي تعيش في المياه التي تصل درجة حرارتها إلى 23 درجة مئوية، ولكن المياه في نهر الراين الأعلى قد وصلت إلى 27 درجة مئوية بسبب موجة حر اجتاحت أجزاء كبيرة من أوروبا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وعملت الجمعية على منع نفوق الأسماك من خلال إنشاء ستة أحواض اصطناعية من المياه الباردة. ولجأت الآلاف من الأسماك للاحتماء في الأحواض الأسبوع الماضي.

أحد أعضاء جمعية المصائد السمكية أثناء انتشاله للأسماك النافقة من نهر الراين.

أحد أعضاء جمعية المصائد السمكية أثناء انتشاله للأسماك النافقة من نهر الراين.

وقال خبير الأسماك السويسري صامويل غروندلر إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة الأسماك النافقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستصل إلى 50 ألفا، وهو نفس العدد الذي نفق خلال موجة حر عام 2003. وقال جروندلر إن :"التوقعات قاتمة". وسجلت ألمانيا اليوم الأعلى حرارة حتى الآن هذا العام الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجات الحرارة 39.5 درجة مئوية في مدينة برنبورج شرقي البلاد.

وتسعى السلطات الألمانية جاهدة للتعامل مع الحرارة، حيث تقوم فرقة الإطفاء في براندنبورغ بري الأشجار لحمايتها من الجفاف، وتراجع منسوب مياه نهر إلبه إلى مستوى قياسي.

س.ع (د ب أ)

  • Leafy seadragon ^ (Fotografie Dos Winkel, www.dos-bertie-winkel.com & www.seafirst.nl )

    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

    كان يُعتقد منذ زمن طويل أن الأسماك لا تمتلك المشاعر، غير أن العلماء إكتشفوا وجود حياة اجتماعية تُنَظم في إطارها طبيعة وسلوك الأسماك، تشعر الأسماك بالحزن وتتعاون فيما بينها على صيد فرائسها، كما تمارس بعض أنواع الأسماك حياة جنسية في غاية الغرابة.

  • Kaninchenfisch (gemeinfrei)

    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

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  • Blenny fish (picture-alliance/blickwinkel/H. Goethel)

    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

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  • Red-lipped Batfish - Ogcocephalus darwini (Imago/Imagebroker/N. Probst)

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  • Cinnamon clownfish in its anemone (Fotografie Dos Winkel, www.dos-bertie-winkel.com & www.seafirst.nl )

    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

    تتمتع أسماك المهرج بشهرة عالمية بسبب طبيعة الحياة الإجتماعية التي تتميز بها، تشارك هذه الأسماك حياتها مع نبات شقائق النعمان السام الذي يوفر لها الحماية، والأمر أشبه بوجود حالة من التعايش بين الأسماك التي تمتلك مناعة ضد السم الذي تفرزه هذه النبة.

  • Grouper fish (picture-alliance/blickwinkel/H. Schmidbauer)

    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

    تتعاون سمكة "الغروبر" الشرسة المظهر مع ثعبان البحر "موراي". تبدأ السمكة عملية الصيد بهز رأسها كإشارة الثعبان كي يبدأ بالمطاردة، يدخل ثعبان البحر في الجحر حيث تختبئ الفريسة التي ليس أمامها سوى الهرب، وهنا تصطادها السمكة وتتقاسمها مع الثعبان بالتساوي.

    الكاتب: غالية داغستاني


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