نفوق آلاف الأسماك في نهر الراين والعدد مرشح للارتفاع

قالت جمعية المصائد السمكية السويسرية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين إنه تم انتشال طن من الأسماك النافقة من الجزء العلوي من نهر الراين على الحدود بين ألمانيا وسويسرا، على الرغم من اتخاذ تدابير لإبقائها حية خلال موجة حارة.

وكانت معظم الأسماك الميتة من أسماك التملوس الرمادية، التي تعيش في المياه التي تصل درجة حرارتها إلى 23 درجة مئوية، ولكن المياه في نهر الراين الأعلى قد وصلت إلى 27 درجة مئوية بسبب موجة حر اجتاحت أجزاء كبيرة من أوروبا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وعملت الجمعية على منع نفوق الأسماك من خلال إنشاء ستة أحواض اصطناعية من المياه الباردة. ولجأت الآلاف من الأسماك للاحتماء في الأحواض الأسبوع الماضي.

أحد أعضاء جمعية المصائد السمكية أثناء انتشاله للأسماك النافقة من نهر الراين.

وقال خبير الأسماك السويسري صامويل غروندلر إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة الأسماك النافقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستصل إلى 50 ألفا، وهو نفس العدد الذي نفق خلال موجة حر عام 2003. وقال جروندلر إن :"التوقعات قاتمة". وسجلت ألمانيا اليوم الأعلى حرارة حتى الآن هذا العام الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجات الحرارة 39.5 درجة مئوية في مدينة برنبورج شرقي البلاد.

وتسعى السلطات الألمانية جاهدة للتعامل مع الحرارة، حيث تقوم فرقة الإطفاء في براندنبورغ بري الأشجار لحمايتها من الجفاف، وتراجع منسوب مياه نهر إلبه إلى مستوى قياسي.

س.ع (د ب أ)